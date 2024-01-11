NBA／KD強調不想被太陽交易 感嘆「沒人願意稱讚我」
太陽本季組成三巨頭，戰績卻不如預期。日前有報導稱，杜蘭特（Kevin Durant）對太陽陣容感到失望。杜蘭特近日接受「Fox Sports」專訪，反駁這件事，強調自己不想被交易。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）稱杜蘭特對太陽陣容感到沮喪，特別是比爾（Bradley Beal）的缺陣。體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）也批評他是不合格領袖，前公鹿後衛詹寧斯（Brandon Jennings）還勸杜蘭特趕快離開太陽。
對此，杜蘭特表達自己的真實想法，「我不想被交易，我沒有因為比爾受傷感到沮喪，沒有對角色球員感到失望。那些言論真的很無知，我們輸掉一場比賽，你認為我該在賽後感到開心？我對整個情況不沮喪，我可能會對輸球感到難過，但我享受這種磨練。」
杜蘭特發現自己的名字總是會出現在謠言中，即使自己根本沒做過任何事，導致謠言發生。他也認為自己的成就，經常被批評聲浪掩蓋，「沒有人願意稱讚我，他們想貼給我的標籤有『不安全、痛苦和糟糕的隊友』。他們會寫那些付費文章，不會寫KD是『籃球專家、出色的隊友及熱愛打球』，當提到我時，沒人想聽那些廢話。」
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