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NBA／泰托姆OT獨拿12分還請纓防守唐斯 主帥讚層級已不同

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆（Jayson Tatum）延長賽進帳12分，全場則狂飆45分，幫助塞爾蒂克守住主場不敗金身。 路透
泰托姆（Jayson Tatum）延長賽進帳12分，全場則狂飆45分，幫助塞爾蒂克守住主場不敗金身。 路透

東西區龍頭塞爾蒂克隊與灰狼隊在今天交鋒，兩隊一路拉鋸到延長賽，塞爾蒂克靠著球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）單節進帳12分，其中包括在比賽倒數49秒投進決定勝負的三分球，以127：120贏得這場雙龍頭之爭，也將本賽季主場戰績繼續保持在不敗的18勝0敗，全場進帳45分的泰托姆也直言，還不打算在主場輸球。

在全聯盟戰績排名前2名的塞爾蒂克與灰狼在今天碰頭，塞爾蒂克在缺少了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的情況下，今天由雙箭頭泰托姆、布朗（Jaylen Brown）領軍出擊，兩人在今天合計拿下80分，且塞爾蒂克在延長賽的16分都是由兩人包辦，幫助塞爾蒂克以7分差距勝出，繼續保持主場不敗金身。

對於建構了本賽季最難以攻破的主場，今天拿下45分，其中27分集中在第四節與延長賽的泰托姆坦言，每次在主場出賽都能感受到來自球迷的滿滿能量，這讓他們還不打算在主場吞下任何一敗，「我很享受這樣的時刻，我們都是為這種時刻而生，我身上扛有責任，我還不想要在主場輸球。」

除了在進攻端表現出色外，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）更透露，泰托姆今天還請纓防守灰狼禁區大將唐斯（Karl-Anthony Towns），讓球隊在防守策略上變得更有彈性，「他知道自己什麼時候該挺身而出，我們一直都在討論什麼樣的對位方式能夠為球隊帶來最大的優勢，我認為他已經達到了球員的另外一個層級。」

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