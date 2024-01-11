NBA／勇士變陣卻被打爆！慘敗鵜鶘36分坐穩西區第12

勇士今天主場迎戰鵜鶘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）取代維金斯（Andrew Wiggins）先發位置。鵜鶘首節就狂轟46分打爆勇士，終場以141：105輕鬆贏球。

鵜鶘首節9人上場全部有得分，單節投進9顆三分球，取得19分領先。勇士第二節追回一些分數，但第三節鵜鶘長人瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）在禁區狂砍14分，分差再度被拉開。

末節前段鵜鶘又打出24：5攻勢，領先達到40分，比賽進入垃圾時間。鵜鶘團隊送出39次助攻，8人得分上雙，瓦藍邱納斯21分9籃板表現最佳。

勇士輸球後坐穩西區第12，穆迪（Moses Moody）攻下全隊最高的21分，柯瑞（Stephen Curry）15分6助攻，湯普森（Klay Thompson）只得到13分。