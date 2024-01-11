NBA／溫班亞瑪大三元寫歷史 波總：享受執教他的感覺

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與活塞之戰僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大三元，成為史上最年輕締造大三元的中鋒，放在各個位置上也是史上第5年輕，讓馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）都不諱言表示，球隊正努力圍繞著他來進行比賽，並誇讚他的傳球能力相當出色。

才剛過20歲生日的溫班亞瑪，在今天與活塞之戰展現強大的主宰力，在僅上場21分鐘的情況下就拿下大三元，成為馬刺隊史最年輕的大三元締造者，就連放到聯盟史上也僅次於吉迪（Josh Giddey）、小鮑爾（LaMelo Ball）、佛爾茲（Markelle Fultz）和唐西奇（Luka Doncic），至於在中鋒位置更是締造史上最年輕紀錄。

Victor Wembanyama put on a show and recorded his first-career triple-double on way to a Spurs W 👏🙌



16 PTS / 12 REB/ 10 AST



Wemby (21 MIN) is the second player in NBA history to record a triple-double while playing less than 22 MIN. pic.twitter.com/eIsUHo3fNn — NBA (@NBA) 2024年1月11日

賽後溫班亞瑪也將本場比賽用球帶走收藏，談到球隊和自己今天的狀況時他說：「我們這個賽季一直在嘗試不同的東西，今天正巧都凝聚在一塊，並做出正確的決定，當我們打得像是一個團隊時，這感覺真的太美好了。」

這也是溫班亞瑪生涯首度有單場雙位數助攻進帳，讓馬刺總教練波波維奇也直呼對他的傳球能力感到滿意，「他的傳球很出色，且是在來到NBA之前就已經有這樣的能力，他是我們的重點人物，我們也正在學習圍繞他進行比賽，我真的很享受執教他的感覺。」

而溫班亞瑪的表現就連對手活塞球員杜倫（Jalen Duren）都直呼獨一無二，「他非常高大還技術出眾，即使身材瘦長但他卻不斷在移動，他從來不會呆站在球場上，這是一件很困難的事情，尤其他站在籃下時已經快跟籃框差不多高。」