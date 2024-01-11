快訊

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

批綠一句中國大陸介選抹煞所有問題 侯友宜：向心夫婦有介選嗎？

NBA／溫班亞瑪大三元寫歷史 波總：享受執教他的感覺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大三元，成為史上最年輕締造大三元的中鋒。 路透
溫班亞瑪僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大三元，成為史上最年輕締造大三元的中鋒。 路透

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與活塞之戰僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大三元，成為史上最年輕締造大三元的中鋒，放在各個位置上也是史上第5年輕，讓馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）都不諱言表示，球隊正努力圍繞著他來進行比賽，並誇讚他的傳球能力相當出色。

才剛過20歲生日的溫班亞瑪，在今天與活塞之戰展現強大的主宰力，在僅上場21分鐘的情況下就拿下大三元，成為馬刺隊史最年輕的大三元締造者，就連放到聯盟史上也僅次於吉迪（Josh Giddey）、小鮑爾（LaMelo Ball）、佛爾茲（Markelle Fultz）和唐西奇（Luka Doncic），至於在中鋒位置更是締造史上最年輕紀錄。

賽後溫班亞瑪也將本場比賽用球帶走收藏，談到球隊和自己今天的狀況時他說：「我們這個賽季一直在嘗試不同的東西，今天正巧都凝聚在一塊，並做出正確的決定，當我們打得像是一個團隊時，這感覺真的太美好了。」

這也是溫班亞瑪生涯首度有單場雙位數助攻進帳，讓馬刺總教練波波維奇也直呼對他的傳球能力感到滿意，「他的傳球很出色，且是在來到NBA之前就已經有這樣的能力，他是我們的重點人物，我們也正在學習圍繞他進行比賽，我真的很享受執教他的感覺。」

而溫班亞瑪的表現就連對手活塞球員杜倫（Jalen Duren）都直呼獨一無二，「他非常高大還技術出眾，即使身材瘦長但他卻不斷在移動，他從來不會呆站在球場上，這是一件很困難的事情，尤其他站在籃下時已經快跟籃框差不多高。」

活塞 馬刺 Victor Wembanyama

延伸閱讀

NBA／歷史最年輕中鋒大三元！溫班亞瑪只花21分鐘就完成

NBA／8年1.2億美元破紀錄！熱火提前續約教頭史波斯特拉

NBA／無視波波維奇管制上場時間 溫班亞瑪換自己上場惹議

NBA／溫班亞瑪紀錄夜 鵜鶘隊史新高22顆三分彈轟垮馬刺

相關新聞

NBA／勇士變陣卻被打爆！慘敗鵜鶘36分坐穩西區第12

勇士今天主場迎戰鵜鶘，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）取代維金斯（Andrew Wiggins）先發位置。鵜鶘首節就狂轟46分打爆勇士，終場以141：105輕鬆贏球。 鵜鶘首節

NBA／歷史最年輕中鋒大三元！溫班亞瑪只花21分鐘就完成

東區爐主活塞與馬刺正面對決，馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽21分鐘，就得到16分12籃板10助攻，生涯首度完成大三元，幫助馬刺以130：108輕取活塞。 馬刺首節

NBA／溫班亞瑪大三元寫歷史 波總：享受執教他的感覺

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與活塞之戰僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大...

NBA／泰托姆OT獨拿12分還請纓防守唐斯 主帥讚層級已不同

東西區龍頭塞爾蒂克隊與灰狼隊在今天交鋒，兩隊一路拉鋸到延長賽，塞爾蒂克靠著球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）單節...

NBA／快艇3年1.53億美元續留雷納德！與喬治還在談

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇與當家球星雷納德（Kawhi Leonard）延長續約3年，總值為1.53億美元。 沃納羅斯基指出，雷納德不執行

NBA／暴龍教頭爆氣被讚真男人 但裁判報告說暴龍2次誤判得利

湖人隊昨日在驚滔駭浪中以132：131擊敗暴龍隊，但賽後卻因為懸殊的罰球數差距而引起球迷討論，不過裁判賽後報告指出，在比賽最後2分鐘兩度發生誤判，不過得利的都是暴龍。 昨天整場比賽的罰球比為36

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。