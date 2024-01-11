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NBA／泰托姆狂飆45分 綠衫軍OT險勝灰狼延續主場全勝

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(右)。 歐新社
泰托姆(右)。 歐新社

東西區龍頭塞爾蒂克灰狼上演頂尖對決，泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）合砍80分，幫助綠衫軍在延長賽以127：120險勝，本季主場戰績18勝0敗。

塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣，但首節布朗獨得15分，助塞爾蒂克先取得5分領先。隨後比賽形成拉鋸戰，灰狼在三節後段超前比分，綠衫軍第四節最後2分鐘落後5分，泰托姆挺身而出連得6分，哈勒戴（Jrue Holiday）再補上超前三分球，領先2分。

灰狼最後一擊交給愛德華（Anthony Edwards），他切入獲得哨音，2罰全中，比賽進入延長。泰托姆延長賽尾聲再度爆發，連得9分幫助綠衫軍鎖定勝利。

泰托姆全場26投13中，砍下45分平個人賽季新高，布朗35分11籃板。灰狼方面，愛德華29分6籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻25分13籃板6助攻。

塞爾蒂克 灰狼 Jayson Tatum

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