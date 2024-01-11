NBA／歷史最年輕中鋒大三元！溫班亞瑪只花21分鐘就完成
東區爐主活塞與馬刺正面對決，馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽21分鐘，就得到16分12籃板10助攻，生涯首度完成大三元，幫助馬刺以130：108輕取活塞。
馬刺首節打出11：0攻勢，隨後一路壓制活塞，三節打完領先18分，溫班亞瑪差3次助攻就有大三元。溫班亞瑪末節開啟傳球模式，助攻歐斯曼（Cedi Osman）上籃、射手麥克德莫（Doug McDermott）投進兩顆三分球，成功完成大三元。
末節剩7分16秒溫班亞瑪就退場休息，馬刺贏球，賞給活塞6連敗。馬刺全隊8人得分上雙，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）得到21分12籃板，表現全隊最佳。
溫班亞瑪成為聯盟歷史最年輕拿下大三元的球員，過去40個賽季，只有他和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上場不到22分鐘就拿下大三元。
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