NBA／歷史最年輕中鋒大三元！溫班亞瑪只花21分鐘就完成

NBA本季最屋漏偏逢連夜雨的強隊，外媒建議灰熊選擇下賽季捲土重來！ 灰熊隊開季就因為傷病與意外打擊，以6連敗開局，因為持槍風波被禁賽的主將莫蘭特，剛回賽場爆發沒多久，9日確定肩關節唇撕裂、本季報銷。

2024-01-10 17:30