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NBA／本季因傷兵命運多舛 美媒建議灰熊明年再逐鹿

台灣醒報／ 台北報導
NBA灰熊隊本季命運多舛，隨著少主莫蘭特(左)手術賽季報銷，可以展望明年捲土重來！ 路透
NBA灰熊隊本季命運多舛，隨著少主莫蘭特(左)手術賽季報銷，可以展望明年捲土重來！ 路透

NBA本季最屋漏偏逢連夜雨的強隊，外媒建議灰熊選擇下賽季捲土重來！

灰熊隊開季就因為傷病與意外打擊，以6連敗開局，因為持槍風波被禁賽的主將莫蘭特，剛回賽場爆發沒多久，9日確定肩關節唇撕裂、本季報銷。外媒指出，即便有莫蘭特加持的灰熊，目前都僅排聯盟倒數第6，若今年選擇練兵擺爛，爭奪明年更好的選秀順位，等莫蘭特回歸帶隊或許是更優選。

本季命運多舛

NBA本季最衰、落差最大的球隊肯定是曼菲斯灰熊，這支連續3個賽季殺入季後賽的強隊，逐漸培養出一票新生代好手，但本季命運多舛，首先是開季人手不足，寫下6連敗開局，好不容易等到因持槍風波被禁賽的主將莫蘭特，服完25場聯盟禁賽令，盼到他繳出連9場爆發性演出，但卻在球隊邁入正軌之際，又遇傷病打擊。

 根據《雅虎體育》報導，解禁後繳出場均25.1分、8.1助攻、5.6籃板的灰熊少主莫蘭特，日前練球時不慎右肩脫臼，球隊於9日發出聲明，莫蘭特遭遇肩關節唇撕裂，選擇接受手術，確定賽季提前報銷，僅打完36場賽事的灰熊，就幾乎宣告本季難有作為。

等主力傷癒回歸

據《CBS體育網》報導，外媒建議灰熊可以提前「備戰24/25賽季」，灰熊當前13勝23敗的戰績，暫居西區倒數第3，距離季後賽區已經超過4場勝差，與季前預估穩拿季後賽資格相差甚遠，加上少主莫蘭特缺陣時、球隊表現疲軟，還不如選擇擺爛爭奪明年好的選秀順位，當前灰熊是聯盟第6爛的成績，換言之，高機率是聯盟第6佳的選秀順位。

若選擇練兵擺爛，放眼明年逐鹿中原，灰熊本季可以繼續給後場好手班恩與悍將小傑克森更多機會，這兩位年紀都僅25歲的好手連年進步，明年回歸的不僅有莫蘭特，還有右膝開刀報銷的禁區強力好手「水行俠」亞當斯，算上後場大鎖史馬特，以及好順位可以選到潛力新星，明年準備好的完全體灰熊可能更具競爭力。

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