NBA／國王先輸20分再倒贏21分 送活塞5連敗

活塞今天在主場迎戰西區勁旅國王，首節就狂轟47分，取得18分領先。不過第二節馬上把優勢敗光，終場以110：131倒輸21分輸球，苦吞5連敗。

國王今天4名球員合砍115分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到37分10籃板13助攻，穆雷（Keegan Murray）砍下32分，福克斯（De'Aaron Fox）26分，蒙克（Malik Monk）20分9助攻。

國王前一戰慘敗鵜鶘，今天首節又被打爆，最多落後到20分，還好第二節終於甦醒，最後更倒贏對手21分。前鋒穆雷賽後表示，「我們打了很糟糕的5節，不過一旦我們擺脫這種心態，就會做得很好。我們要以這種水準打好4節比賽，才能成為一支非常優秀的球隊。」

活塞在狀元康寧漢（Cade Cunningham）因傷缺陣下，只打出一節好球，射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到26分，艾維（Jaden Ivey）22分6助攻，杜倫（Jalen Duren）16分10籃板。

活塞近34場比賽只贏1場，康寧漢受傷預計缺席7到10天，更是雪上加霜。活塞總教練威廉斯（Monty Williams）賽後表示，「我們發生太多失誤，一直在進攻端遇到困難。當我們取得一些優勢時，對手就會開始強烈防守，進行肉搏戰，我們要克服這點。」