NBA／莫蘭特報銷仍不忘精神喊話 教頭：他的內心很崩潰
灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）昨天傳出將因為肩膀傷勢開刀，本賽季面臨報銷狀況，今天灰熊對獨行俠隊賽前，他特別參與球隊賽前會議並向隊友精神喊話，希望自己不在的這段期間，隊友能夠持續保持專注。
莫蘭特本賽季在因為持槍風波遭到聯盟禁賽25場後，好不容易在日前復出並幫助戰績低迷的灰熊表現有所起色，沒想到昨天卻傳出因為肩膀傷勢將進行手術，本賽季恐將因此報銷。
今天賽前，莫蘭特特別現身球隊的賽前記者會，並發表一段精神談話，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）説：「他希望我們持續保持專注，並精進自己。」
簡金斯（Taylor Jenkins）直言，得知莫蘭特賽季恐將報銷後，也感受到他的「心碎」與「崩潰」，「每個人都對他的狀況感到遺憾，全隊很清楚他對工作投入多少，尤其過去幾周回來後帶來的改變。大家都很關心莫蘭特，他在缺席的25場比賽中，也展現對球隊的支持。」
傑克森（Jaren Jackson Jr.）表示，會以兄弟的身分一路相伴莫蘭特，「儘管這可能沒什麼科學依據，但就是陪伴著他，讓他從身邊得到很多力量，狀況就會變好。」
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