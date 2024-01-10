NBA／8年1.2億美元破紀錄！熱火提前續約教頭史波斯特拉

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，熱火球團和總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）達成續約協議，將簽下8年1.2億美元合約，總值刷新聯盟歷史紀錄。

這張合約均薪略低於馬刺名帥波波維奇（Gregg Popovich）去年簽下的5年8000萬美元，但總值是聯盟歷史第1。

史波斯特拉從影像分析師開始當起，2008-09賽季接任總教練，曾執教詹姆斯（LeBron James）為首的熱火三巨頭，獲得2座冠軍。詹姆斯離開後，熱火仍保有競爭力，2019-20賽季殺進總冠軍賽不敵湖人，上季則上演老八傳奇，直到總冠軍賽才輸給金塊。

史波斯特拉被視為聯盟頂尖教練，在他的執教下，角色球員總是能打出超乎預期的表現。《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）就指出，球探圈有一種說法，「不要簽熱火角色球員，邁阿密讓他們離開是有原因的，他們在史波斯特拉執教下，表現會超乎原本水準。」

值得一提的是，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）世界盃期間和史波斯特拉共事，並稱讚他，「我第一天到球隊，就見識到何謂『熱火文化』，他們充滿能量，對細節非常要求。」