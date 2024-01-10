NBA／暴龍禁區危機！先發中鋒伯爾特無限期缺陣
暴龍今天作客湖人，賽前卻傳出先發中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因對戰勇士時扭傷左腳踝，將無限期缺陣，兩周內會再度評估傷勢。
伯爾特前天面對勇士時，第三節扭傷左腳踝。他本季出賽36場，平均能拿到10.6分8.3籃板1.4阻攻，投籃命中率68.5％全聯盟最高。
暴龍日前在阿努諾比（OG Anunoby）交易案中，送出替補中鋒阿丘瓦（Precious Achiuwa），少了伯爾特後，布徹（Chris Boucher）和波特（Jontay Porter）可能要頂上空缺。
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