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NBA／鬆一口氣！溜馬哈利伯頓傷勢不嚴重 2周後再評估

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓傷勢不嚴重，讓溜馬鬆口氣。 法新社
哈利伯頓傷勢不嚴重，讓溜馬鬆口氣。 法新社

溜馬控衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）昨天對戰塞爾蒂克拉傷左腳提前退場。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，MRI檢查顯示，傷勢是左腿筋一級拉傷，非嚴重傷勢，2周後再重新評估。

第2節還剩3分多鐘時，哈里伯頓切入打滑，兩腿幾乎呈現「劈腿」姿勢，他馬上面露痛楚、抱著左腳，且要靠隊友攙扶回到休息室。所幸檢查結果顯示，傷勢並不嚴重，讓球迷鬆一口氣。

哈里伯頓本季出賽33場，平均得到23.6分12.5助攻，暫居聯盟助攻王，且場均只發生2.5次失誤。溜馬昨天力克塞爾蒂克，賽後溜馬、熱火、魔術、騎士及尼克戰績都是21勝15敗，並列東區第4。

溜馬 哈利伯頓

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