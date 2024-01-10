NBA／鬆一口氣！溜馬哈利伯頓傷勢不嚴重 2周後再評估

傳奇巨星艾佛森（Allen Iverson）近日出席一檔節目，在被問到最想和現役哪一個後衛搭檔時，艾佛森點名了年僅24歲的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）。 「我會選唐西奇。他是身

2024-01-09 18:41