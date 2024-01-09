NBA／莫蘭特提前報銷 杜蘭特建議：保持頭腦清晰和良好心態
灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）好不容易等到禁賽處分解除，但今天卻因要動右肩手術導致賽季提前報銷。曾經受過大傷也是賽季完全報銷的杜蘭特（Kevin Durant）今天也被媒體問到有關莫蘭特的問題，他也向這位小老弟提出一些自己的想法。
「我不會給太多建議。莫蘭特之前經歷過很多，我確定這一部分是最困難的。這種傷病通常需要6個月的恢復時間，對吧？但整體來說，他需要保持頭腦清晰。就像我一直在說的，有些日子你可能不想進健身房，有些日子你可能對自己的恢復狀態產生懷疑，但你仍然要持續努力訓練，讓自己變得更好。」杜蘭特說。
杜蘭特也相信年輕的莫蘭特只要循序漸進做好該做的事情、維持好的心理狀態，肯定可以強勢復出。「所以我認為莫蘭特所要做的，就是保持良好的心態。他有很強大的精神意志，他會滿血回歸的。」
聯盟中有不少球星都曾面臨類似肩部關節唇的傷勢，例如柯瑞（Stephen Curry）在2022-23年賽季就出現左肩關節唇輕微撕裂，後來他採用保守治療，在缺席11場比賽、差不多22天就重新回到球場，並幫助勇士打進季後賽。
湖人禁區核心戴維斯（Anthony Davis）也在生涯初期飽受關節唇撕裂的困擾，並且在2016年3月決定動手術治療，因而錯過當年里約奧運。之後他的恢復情況良好，展現個人統治力的同時，也幫助湖人登上冠軍寶座。
另外像是現在效力熱火的勒夫（Kevin Love），他在2015年季後賽遭遇此傷病，被迫提前報銷，無緣在總冠軍賽亮相。當年騎士最終是6戰不敵勇士。
至於「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也在2013-14年賽季碰到右肩關節唇撕裂傷，缺席了季後賽，所幸當時他的傷勢情況並不嚴重。
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