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NBA／欽點唐西奇搭檔 艾佛森：這款後場組合會很致命

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾佛森(左)想選唐西奇一起搭檔後場。 美聯社
艾佛森(左)想選唐西奇一起搭檔後場。 美聯社

傳奇巨星艾佛森（Allen Iverson）近日出席一檔節目，在被問到最想和現役哪一個後衛搭檔時，艾佛森點名了年僅24歲的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）。

「我會選唐西奇。他是身材高大的控衛，而我依然繼續打得分後衛；在防守時，唐西奇可以主防對方2號位，而我就去守對方控球。我認為我們兩個的後場組合會是致命的。」艾佛森說。

若以球風來說，目前唐西奇和球風華麗、進攻犀利的厄文（Kyrie Irving）搭檔，某種程度也類似與艾佛森的組合。特別是日前，唐西奇就和厄文聯手拿下69分，幫助獨行俠擊敗西區龍頭灰狼，顯現兩人搭配的威脅性日增。

今年賽季，獨行俠在唐西奇和厄文的帶領之下，取得22勝15敗的成績，暫居西區第6。

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