NBA／昔日雷霆三少同場較勁 KD坦言對哈登喊「賣我」不爽
太陽今天以111：138慘敗快艇，比賽中發生有趣一幕，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）比賽中對杜蘭特（Kevin Durant）狂噴垃圾話，兩人都笑得很開心。
昔日「雷霆三少」杜蘭特、衛斯特布魯克和哈登（James Harden）同場較勁，快艇第四節打爆太陽，全場團隊命中率高達62.4%；杜蘭特17投10中，攻下30分7籃板淪為空響。
比賽中，坐在板凳席的衛斯特布魯克和場上的杜蘭特互噴垃圾話，兩人和快艇板凳席都笑了出來。賽後杜蘭特談到衛斯特布魯克與哈登，「我們永遠都不會忘記一起征戰的時光，那是一段很特別的歲月。我總是會想起和那些傢伙並肩作戰，所以看到他們取得成功，在聯盟征戰10幾個賽季，這種感覺很棒。」
杜蘭特曾在籃網隊和哈登重聚，沒想到哈登很快就申請交易離隊。杜蘭特坦言有對此不開心過，「毫無疑問，我當時對這種情況很生氣，我知道他也對再次換隊感到厭煩。不過事情過去後，我意識到他是和我一起進入聯盟的人，就像親兄弟一樣，我希望他和他的家人未來都很美好。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 頂尖對決變調！快艇四星大勝太陽三巨頭27分 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言