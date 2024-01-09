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NBA／昔日雷霆三少同場較勁 KD坦言對哈登喊「賣我」不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(左)、杜蘭特(右)。 美聯社
哈登(左)、杜蘭特(右)。 美聯社

太陽今天以111：138慘敗快艇，比賽中發生有趣一幕，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）比賽中對杜蘭特（Kevin Durant）狂噴垃圾話，兩人都笑得很開心。

昔日「雷霆三少」杜蘭特、衛斯特布魯克和哈登（James Harden）同場較勁，快艇第四節打爆太陽，全場團隊命中率高達62.4%；杜蘭特17投10中，攻下30分7籃板淪為空響。

比賽中，坐在板凳席的衛斯特布魯克和場上的杜蘭特互噴垃圾話，兩人和快艇板凳席都笑了出來。賽後杜蘭特談到衛斯特布魯克與哈登，「我們永遠都不會忘記一起征戰的時光，那是一段很特別的歲月。我總是會想起和那些傢伙並肩作戰，所以看到他們取得成功，在聯盟征戰10幾個賽季，這種感覺很棒。」

杜蘭特曾在籃網隊和哈登重聚，沒想到哈登很快就申請交易離隊。杜蘭特坦言有對此不開心過，「毫無疑問，我當時對這種情況很生氣，我知道他也對再次換隊感到厭煩。不過事情過去後，我意識到他是和我一起進入聯盟的人，就像親兄弟一樣，我希望他和他的家人未來都很美好。」

太陽 快艇 Kevin Durant James Harden Russell Westbrook

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