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NBA／培養或交易庫明加成勇士習題 三巨頭無拆夥跡象

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
庫明加(右2)公開發聲後，與勇士的關係會有何變化，外界持續關注。 歐新社
庫明加(右2)公開發聲後，與勇士的關係會有何變化，外界持續關注。 歐新社

勇士本季戰績表現低迷，即便送走波爾（Jordan Poole），陣中年輕球員的不滿聲浪還是浮上檯面，釀成一股詭譎的茶壺內風暴。

根據勇士隨隊記者普爾（Monte Poole）的報導，就在對金塊一戰第四節被冷凍後，庫明加（Jonathan Kuminga）終於不忍了，直接公開放話，表明對於總教練柯爾（Steve Kerr）的不信任。當時老闆拉卡柏（Joe Lacob）還出現不尋常的舉動，他出現在柯爾的賽後記者會上，想要了解為何會讓庫明加坐足板凳。

而後庫明加與柯爾進行了溝通，並且在面對活塞的比賽打了全隊最久的時間。顯然，對拉卡柏來說，好好培養庫明加，讓他成為球隊基石而非交易籌碼，是非常重要的計畫。

普爾指出，庫明加肯定是全隊最有交易價值的球員，年僅23歲，能防守也具備運動天賦，同時他還有新秀合約紅利，剩下一年760萬美元。倘若勇士真的想引進席亞康（Pascal Siakam），庫明加無疑是最好的籌碼。

但拉卡伯並不希望這樣，他渴望庫明加能夠成為未來之星，就像當初他希望威斯曼（James Wiseman）成為球隊禁區基石一樣。管理階層有責任要提供庫明加機會，或許也希望藉此終結勇士首輪選秀屢吞毒藥的惡夢。

勇士在2020年用榜眼簽選了威斯曼，他只幫勇士打了60場就被交易了。波爾是2019年首輪28順位，鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）也是2022年首輪28順位，隨著波爾的交易轉戰巫師。

自2018到2022年的5年期間，勇士總共選走12名首輪新秀，如今只剩下2021年第14順位的穆迪（Moses Moody）和2021年第7順位的庫明加。

在格林（Draymond Green）即將解禁歸隊擔任先發之際，庫明加恐怕要重回替補；另一方面，有鑑於他和維金斯（Andrew Wiggins）同時登場的相容性問題，勇士還是有不少問題需要解決，這可能也會牽動到交易可能性。

另一方面，儘管勇士到目前為止表現不盡人意，但多方消息都直指，勇士會在交易截止日前積極運作，但沒有任何跡象表明高層會拆散柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林三人組。

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