木棒聯賽／45隊展開較勁 衛冕軍穀保家商：一定要連霸

112學年度高中棒球硬式木棒組聯賽將於1月23日起在高雄市及台南市的8個球場開打，來自全國45支高中棒球菁英，將分四階段在球場上爭奪冠軍榮耀。今年度口號「這場看我」，期許每一位參與的選手，能夠將自己當作球場上最佳主角，看我表現，帶動球隊發揮平時練習成果，爭取球隊更好成績。

呼應今年主軸，今天記者會現場邀請上一屆前24強球隊選手代表，上台發表今年度各隊的看我宣言，宣告面對今年的挑戰，各隊皆做好萬全準備，奮力一戰，拿出最佳表現，挑戰球隊最佳成績，身為衛冕軍的穀保家商，隊長陳睦衡喊話：「一定要連霸」。

目前效力於美國職棒辛辛那提紅人隊的林盛恩出席記者會勉勵學弟，他說這是每個高三選手最後一個大賽，他以「轉捩點」形容木棒聯賽，打完這個比賽就是邁入職業，「我自己那時是想，要把所有的經驗一次展現到這個比賽，每一場都當成最後、最重要的一場比賽。」

他也想起每到木棒聯賽，不僅球探聚集，甚至會帶球團高層主管一起來看，高三比賽時賽前就會聽到今天有誰來，「一開始也是會緊張，但後面就還好了。」

自110學年度開始，除了既有的個人獎項及團體獎盃外，為鼓勵選手們團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加了前八名教練及球員個人獎牌，而本屆大會的「投手MVP」及「野手MVP」，同樣可獲得「台灣美津濃」價值 5萬元的產品。，

今年木棒組聯賽共分四階段，1月23日起將進行第一及第二階段，最終24強球隊將於農曆年後、2月21日起展開最後兩個階段的賽事，本學年度的冠軍將於2月28日產生。賽事從第一階段起將由智林體育台在有線電視、粉絲團及youtube 提供主、副球場的轉播，並在 Getwin Sports Youtube & Twitch 、中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網同步播出。