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NBA／施羅德離開湖人還是替補 暴龍教頭盛讚：帶來很多能量

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍後衛施羅德。 路透
暴龍後衛施羅德。 路透

施羅德（Dennis Schroder）上季在湖人浴火重生，季後以2年2600萬美元合約轉戰暴龍，還在世界盃率德國奪冠，並奪下MVP。由於暴龍陣中缺乏控球後衛，施羅德被外界推測是先發五虎之一，沒想到他近期被降至替補陣容。

暴龍日前用阿努諾比（OG Anunoby），換來後衛奎克利（Immanuel Quickley）和巴瑞特（RJ Barrett），兩名新援都成為先發，施羅德則被調去替補。暴龍記者葛蘭吉（Michael Grange）指出，施羅德曾對擔任替補感到不開心，因為去年加盟暴龍就是為了能打先發，不過他現在接受這個安排。

暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）也稱讚施羅德，「他為我們付出一切，帶來很多能量。他在進攻端以正確方式打球，防守端非常有侵略性，他的心態和能量正面地影響我們的球員。」

暴龍昨天大勝勇士，施羅德賽後也談到擔任替補一事，「嘉柯維奇說他考慮做改變，他知道我扮演任何角色都會有貢獻。我總是能用自己的方式，幫團隊贏球。我會不惜一切去做。他知道我每天都想贏，那是最棒的感覺，我會繼續向前，踏上球場做對的事。」

施羅德本季出賽36場，平均打31.9分鐘，得到14.6分6.8助攻，投籃命中率44.8%，三分命中率34.8%。明天暴龍要作客湖人，這是施羅德本季首度對決老東家。

暴龍 湖人 Dennis Schroder

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