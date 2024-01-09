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NBA／公鹿慘敗安戴托昆波怒捶椅子 馬卡南：很棒的勝利

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬卡南(右)對決安戴托昆波。 路透社
馬卡南(右)對決安戴托昆波。 路透社

上半場最多輸到33分的公鹿，雖然在第三節發動絕地大反擊一口氣追回21分，不過第四節面對爵士板凳群的強勢發揮，還是難以招架，特別是里拉德（Damian Lillard）此戰由於個人因素缺席，少了他的火力支援，公鹿最終是以116比132落敗，在最近5場比賽吞下4敗。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下25分11助攻10籃板，本季第4次大三元，生涯累積39次，不過也發生4次失誤吞下5次犯規。眼見球隊一路潰敗，飽受全場球迷噓聲，安戴托昆波賽後向對手致意時可說是面無表情，走回板凳席更是一拳打在座位上，難掩內心的憤怒不悅。

「上半場打完我們就落後33分之多，我不記得上次我們在主場半場落後33分是什麼時候了。是的，這確實讓人沮喪。」安戴托昆波說。

米道頓（Khris Middleton）則表示：「我們感到非常失落。我希望我們能在歷經一場失利後做出更好的回應，顯然今天我們沒有做到。」他拿下23分8助攻3籃板。值得一提的是，里拉德本季共缺席3場比賽，公鹿全都落敗。

爵是板凳席在克拉克森（Jordan Clarkson）21分的帶領之下，合力砍進63分，比起公鹿足足多了32分；馬卡南（Lauri Markkanen）獲得21分14籃板，柯林斯（John Collins）和塞克斯頓（Collin Sexton）各得到19分，鄧恩（Kris Dunn）傳出13次助攻。

「這是一場很棒的勝利，」馬卡南說，「能在比賽中領先30分並不容易，要維持這樣的狀態也很困難。我們知道對手會在某個時間點發動反擊，但我們還是保持冷靜並且努力奮戰。這是一場精彩的勝利。」

爵士逐漸擺脫開季以來的低迷，最近10戰拿下8勝，戰績提升到18勝20敗，排名更是擠下勇士，與第10名的湖人僅有0.5場勝差。

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