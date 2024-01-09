NBA／杜蘭特飆30分無用 快艇四星狂勝太陽三巨頭27分
近況正夯的快艇隊，昨天雖遭湖人隊中斷連勝，今天馬上拿太陽隊開刀，洛城軍團第4節打出15：0猛攻鎖定戰局，以138：111射下太陽，奪下近18場的第15勝。
快艇本季迎接「大鬍子」哈登（James Harden）加入，和喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組四星連線，球隊經過開季5連敗磨合期，12月起打出聯盟最佳戰績，近期5連勝直到昨天才遭湖人隊終止；太陽本季換來明星後衛比爾（Bradley Beal），與杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）同樣組成「三巨頭」，但三人開季傷病不斷，合體時間短，戰績也不如預期。
今天兩隊明星成員都沒缺席，首節快艇只以34：31領先，半場領先擴大到71：63，3節打完也握有101：91領先；太陽急欲追分，但第4節進攻當機，讓快艇拉出一波15：0猛攻，7分01秒杜蘭特快攻才中斷快艇15：0強攻，但太陽仍陷入98：118落後。
比賽還有5分12秒，太陽主力就全部下場，快艇先發陣容剩下4分多鐘時也下場休息，最終快艇就以138：111留下主場勝利。
快艇先發得分都達兩位數，喬治25分最高，祖巴茲（Ivica Zubac）和哈登各19分，雷納德17分；杜蘭特砍下全場最高30分，布克和比爾各有20分和15分，仍吞下近4戰的第3敗。
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