NBA／哈利伯頓「劈腿」傷退 溜馬教頭：非常沮喪的時刻
溜馬隊今天雖以133：131險勝塞爾蒂克隊，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）第2節卻拉傷左腳提前退場，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）表示，哈利伯頓明天將進行MRI檢查，確認傷勢情形，
哈利伯頓運球時腳底打滑，幾乎呈現「劈腿」姿勢，他馬上面露痛楚、抱著左腳，且要靠隊友攙扶回到休息室。
哈利伯頓離場時，上半場還剩下3分多鐘，中場休息時球隊宣布他本戰不會回歸，賽後教頭卡萊爾形容這個傷勢是「非常沮喪的時刻」，只希望傷勢不是太嚴重。
進入今天比賽前，哈利伯頓場均24.2分是全隊最高，還有聯盟最多的12.7助攻，是球隊頭號戰將，也是溜馬闖進季中錦標賽冠軍戰的靈魂人物。
雖少了主將，溜馬克服半場59：68落後，逆轉擊敗「綠衫軍」，卡萊爾也給予子弟兵肯定，「球隊的努力讓人驚嘆。這是場充滿情緒的比賽，原因有很多，你和聯盟最佳團隊交手，而哈利波頓又面臨受傷狀況。」
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