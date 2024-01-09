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NBA／雷霆團隊攻守數據亮眼 戰績直逼西區龍頭灰狼

中央社／ 台北9日電
亞歷山大帶領雷霆振翅高飛。 路透社
亞歷山大帶領雷霆振翅高飛。 路透社

本季打出亮眼成績的NBA奧克拉荷馬雷霆今天作客華盛頓巫師，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）豪取32分、霍姆葛倫（Chet Holmgren）也狂飆31分，兩人聯手合力攻下63分帶動下，以136比128獲勝，終止最近的2連敗。

雷霆本季一飛衝天，在「一哥」亞歷山大帶領下，雷霆場均火力以122.2分並列聯盟第3，投籃命中率50.4%排聯盟第2，三分球命中率39.7%聯盟第1，每場6.5次阻攻聯盟第1，已成為聯盟中攻守俱佳、不可輕忽的強隊。

作客的雷霆今天扮演「奧客」，全場壓著對手打，且決勝第四節靠著威廉斯（Jalen Williams）單節11分幫助下，一路維持領先優勢到比賽結束。雷霆全場最多領先達13分，其中禁區得分以70比48碾壓巫師。

今天攻下31分的新秀霍姆葛倫是單季第3場得分飆破30大關，成為隊史自衛斯特布魯克（Russell Westbrook）菜鳥球季後，第2名有此成就的新人。

亞歷山大繳出32分、6籃板、5助攻，完成在雷霆的第50場至少「30分、5籃板、5助攻」的成就，是隊史自杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克之後的第3人。

拿下這場比賽勝利後，雷霆也以24勝11敗站穩西區第2，距西區龍頭明尼蘇達灰狼也僅1場勝差。

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