快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

NBA／柯瑞因他遭批評「不是合格領袖」格林很沮喪並道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、柯瑞(右)。 美聯社
格林(左)、柯瑞(右)。 美聯社

美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）曾砲轟柯瑞（Stephen Curry）不是一名合格領袖，因為總是放任隊友格林（Draymond Green）在場上做出暴力動作。對此，格林坦言很沮喪，並向柯瑞道歉。

格林去年12月對太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）使出右勾拳，隨後遭聯盟無限期禁賽，史密斯也在節目痛批柯瑞。對此格林表示，「整個過程中，有件事真的傷害到我，我在電視上看到史密斯說，『格林那些行為，證明柯瑞是差勁的領袖。』」

「這真的讓我很生氣和沮喪，我怎麼能忍受柯瑞被講成是糟糕的領袖？他沒有任何給人批評的地方，一切都做得很好，卻因為我的行為遭指責？這讓我很沮喪，是一個艱難打擊」格林說。

格林也公開向柯瑞道歉，「我要真誠地為自己的行為向柯瑞致歉，我非常感謝柯瑞，缺陣這段時間，我們每天都會聊天和問候，他說，『嘿，我會陪你度過這個難關。』他一直都這樣做。」

勇士 Stephen Curry Draymond Green

相關新聞

NBA／灰熊迎噩耗！莫蘭特將動右肩手術 賽季提前報銷

因持槍風波被聯盟禁賽25場的灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），才剛解禁回歸打了9場比賽，就傳出右肩脫臼必須接受手術治療，賽季宣告提前報銷。 莫蘭特是在美國時間上週六的球隊訓練中不慎右肩脫

NBA／哈利伯頓「劈腿」傷退 溜馬教頭：非常沮喪的時刻

溜馬隊今天雖以133：131險勝塞爾蒂克隊，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）第2節卻拉傷左腳提前退...

NBA／「雷霆三少2.0版」太強悍 同場破20分還沒輸過

「雷霆三少2.0版」在今天對巫師比賽中各顯神通，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下32分6籃板5助攻3抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到31分5助攻4籃板2阻

NBA／勇士格林自曝被禁賽後曾想退休 聯盟總裁一席話阻止他

勇士前鋒格林（Draymond Green）因場上暴力行為，遭聯盟無限期禁賽，如今聯盟同意他回到場上。格林今天在節目上透露曾有退休打算，但聯盟總裁席佛（Adam Silver）阻止他。 據ESP

NBA／柯瑞因他遭批評「不是合格領袖」格林很沮喪並道歉

美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）曾砲轟柯瑞（Stephen Curry）不是一名合格領袖，因為總是放任隊友格林（Draymond Green）在場上做出暴力動作。對此，格林坦言很

NBA／湖人引進文森注定失敗？球探：邁阿密放人有原因

湖人休賽季補強獲外界好評，不過湖人總教練漢姆（Darvin Ham）似乎無法善用角色球員，讓戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）未獲得充分休息時間，加上湖人目前只排

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。