NBA／柯瑞因他遭批評「不是合格領袖」格林很沮喪並道歉

美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）曾砲轟柯瑞（Stephen Curry）不是一名合格領袖，因為總是放任隊友格林（Draymond Green）在場上做出暴力動作。對此，格林坦言很沮喪，並向柯瑞道歉。

格林去年12月對太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）使出右勾拳，隨後遭聯盟無限期禁賽，史密斯也在節目痛批柯瑞。對此格林表示，「整個過程中，有件事真的傷害到我，我在電視上看到史密斯說，『格林那些行為，證明柯瑞是差勁的領袖。』」

「這真的讓我很生氣和沮喪，我怎麼能忍受柯瑞被講成是糟糕的領袖？他沒有任何給人批評的地方，一切都做得很好，卻因為我的行為遭指責？這讓我很沮喪，是一個艱難打擊」格林說。

格林也公開向柯瑞道歉，「我要真誠地為自己的行為向柯瑞致歉，我非常感謝柯瑞，缺陣這段時間，我們每天都會聊天和問候，他說，『嘿，我會陪你度過這個難關。』他一直都這樣做。」