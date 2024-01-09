NBA／灰熊迎噩耗！莫蘭特將動右肩手術 賽季提前報銷
因持槍風波被聯盟禁賽25場的灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），才剛解禁回歸打了9場比賽，就傳出右肩脫臼必須接受手術治療，賽季宣告提前報銷。
莫蘭特是在美國時間上週六的球隊訓練中不慎右肩脫臼，在對太陽比賽中手臂只能吊著繃帶作壁上觀，當時還不確定他會休息多久時間，但顯然莫蘭特實際受傷情況是更為嚴重。
根據灰熊官方消息指出，在經過核磁共振檢查後，確認莫蘭特是出現肩關節唇撕裂傷，將接受手術治療，賽季提前報銷。莫蘭特預計會在下個賽季開始前康復。
莫蘭特在解禁後代表灰熊出賽9場，場均可以得到25.1分8.1助攻5.6籃板，幫助球隊取得6勝3敗的成績。
灰熊本季在人手欠缺情況下，開季就是一波6連敗，戰績在西區後段徘徊；好不容易盼到莫蘭特回歸，還有機會一搏附加賽門票，沒想到還是傳來噩耗。
薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，灰熊將可以申請價值1240萬美元的傷病特例，不過必須要在美國時間1月15日之前提出；在這之前，灰熊才因主力中鋒亞當斯（Steven Adams）的報銷拿到一個630萬美元的傷病特例。
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