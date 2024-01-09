NBA／哈利伯頓受傷退場 溜馬致勝罰球復仇綠衫軍難開心
印第安那溜馬今天主場迎戰聯盟龍頭塞爾蒂克，雖然靠著馬瑟倫（Bennedict Mathurin）在終場前0.1秒的3罰2中以133比131鎖定勝利，但卻在比賽中傷了明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），且恐得缺席一段時間。
溜馬前一場比賽才被波士頓塞爾蒂克終止6連勝，今天兩隊再度狹路相逢，首節溜馬僅以1分落後，第二節正在努力追分之際，後衛哈利伯頓卻意外受傷提前退場。
上半場終了前3分10秒，哈利伯頓在切入突破時，不慎滑倒在地，隨後他緊抓自己左腿痛苦大叫，並在隊友的幫助下回到休息室，球隊也隨即宣布今天剩餘比賽哈利伯頓不會再上場。
哈利伯頓本場比賽出場13分鐘，留下7分、6助攻，目前球隊還得做進一步精密的檢查，初步判定左腿筋拉傷，而他的缺席勢必會重創溜馬的攻守體系。
聯盟3年級生的哈利伯頓本季大爆發，平均24.2分全隊最高，每場12.7次助攻高居聯盟助攻王，而溜馬也在他的帶領下，目前暫居東區第7的席次，並且在季中錦標賽獲得亞軍。
少了哈利伯頓的溜馬此戰並未被擊垮，和塞爾蒂克一路鏖戰到讀秒階段，先靠麥克康奈爾（T.J. McConnell）2分拋投後追成131比131平手。
接著在終場前0.1秒，馬瑟倫在三分線外出手造成波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）犯規，儘管塞爾蒂克提出挑戰，但還是維持原判；馬瑟倫在壓力之下穩穩罰進前2球，第3罰故意沒進，抓下籃板的綠衫軍最後只剩0.3秒可以發球出手，最終還是沒能第一時間把球點進。
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