NBA／「雷霆三少2.0版」太強悍 同場破20分還沒輸過
「雷霆三少2.0版」在今天對巫師比賽中各顯神通，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下32分6籃板5助攻3抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到31分5助攻4籃板2阻攻，威廉斯（Jalen Williams）補上21分10助攻7籃板2抄截，3人聯手幫助球隊在客場以136比128力壓對手。
雷霆結束2連敗的同時，排名也壓過金塊，回到西區第2名席次；至於巫師則是苦吞5連敗，成為東區第2支敗場數達到30場的球隊。
亞歷山大持續火燙狀態，連續4場拿到至少30分，更是連續16場破20分，本季累積26次破30分的比賽，居所有球員之冠，生涯50次至少30分5籃板5助攻，也是杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後隊史第3人。
另一方面，霍姆葛倫則是生涯第3次突破30分，這3次他都和亞歷山大同場各拿超過30分，雷霆在其中取得2勝1敗。
此外值得一提的是，本季亞歷山大、霍姆葛倫和威廉斯已經累積5次同場各拿至少20分，雷霆取得5戰全勝。
「在比賽最後階段，我們盡力讓他們打得不舒服，不給他們有好的投籃機會。我認為我們做到了。」霍姆葛倫說。
巫師前三節打完落後5分，末節在威廉斯和亞歷山大合砍18分的掌控之下，巫師一度輸到13分，無力回天。波爾（Jordan Poole）得到24分5助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）22分15籃板5助攻，瓊斯（Tyus Jones）18分9助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）17分。
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