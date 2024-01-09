NBA／哈利伯頓切入滑倒被抬下場 左腿筋拉傷缺賽時間未定

聯盟助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在今天對塞爾蒂克的第二節，因為一次突破疑似打滑導致左腿筋拉傷，甚至只能被抬下場接受檢查和治療，提前退出比賽。

事實上，在首節比賽中，哈利伯頓也是在一次運球突破過程中整個人滑倒，出現掉球失誤，只是當下沒有明顯受傷情況；然而在上半場比賽剩下3分10秒時，他在切入到禁區時左腳直接打滑劈開，表情十分痛苦。

哈利伯頓左腿筋拉傷。 美聯社

溜馬球團之後宣佈哈利伯頓因為左腿筋拉傷不會回歸，至於確切傷勢情況和是否缺席後續比賽，仍待檢查過後而定。

有醫學專家隨即發文指出，像這樣的受傷情況，如果是1級拉傷大概要休息1到2週，2級拉傷則是要休息4到8週，至於更嚴重的話來到3級拉傷，恐怕就要接受手術，休息超過12週時間。

哈利伯頓這場比賽得到7分6助攻2籃板，目前他以場均12.7次助攻高居聯盟榜首。

儘管失去當家主控，但溜馬仍然和綠衫軍一路週旋到最後時刻，靠著馬瑟倫（Bennedict Mathurin）剩下0.6秒外線出手造成波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）犯規得到3罰機會，並罰進了前兩球，以133比131驚險獲勝。