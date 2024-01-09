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NBA／勇士格林自曝被禁賽後曾想退休 聯盟總裁一席話阻止他

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 美聯社
格林。 美聯社

勇士前鋒格林（Draymond Green）因場上暴力行為，遭聯盟無限期禁賽，如今聯盟同意他回到場上。格林今天在節目上透露曾有退休打算，但聯盟總裁席佛（Adam Silver）阻止他。

據ESPN報導，格林接受一個月的心理諮詢，聯盟上周日解除禁賽，他昨天開始和勇士練球，消息人士認為他一周內能回歸，回歸賽場後，仍會繼續接受心理諮詢。

格林今天錄製自己的播客節目，他透露自己和席佛說，「這件事對我來說太難了，我要退休了。」席佛則回他，「你正在做一個倉促的決定，我不會讓你這樣做。」

格林認為雙方進行一次很好的談話，對他很有幫助，「很感謝聯盟有席佛這種人，他關心和幫助你，而不是懲罰，他更在乎球員。」

勇士 Draymond Green

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