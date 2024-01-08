快訊

侯康配若當選將任閣揆？ 盧秀燕：台中選前之夜會報告

國3南港路段5車連環撞8人送醫 轎車遭壓扁「半截全毀」25歲男救出不治

不用找了！波音737 Max 9飛脫門板被尋獲 一名教師通報掉自家後院

NBA／生涯前35場累積百次阻攻 溫班亞瑪史上第6人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪的「火鍋店」持續販售寫紀錄。 路透社
溫班亞瑪的「火鍋店」持續販售寫紀錄。 路透社

馬刺今天在客場以2分差飲恨不敵騎士，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場24分鐘就攻下24分10籃板3助攻5阻攻，其正負值達+17是全隊最高。他在這場比賽也達成一項生涯里程碑。

加上今天的5記麻辣鍋，溫班亞瑪生涯阻攻數達累積到101次，成為聯盟史上第6位能在生涯前35場比賽就累積至少100次阻攻的球員，也是近30年來首位達此紀錄的球員。

前5名分別是1992-93年賽季的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、1985-86年賽季寶兒（Manute Bol）、1993-94年賽季的布萊德利（Shawn Bradley）、1992-93年賽季的莫寧（Alonzo Mourning），1978-79年賽季的泰勒（Terry Tyler）。

米契爾（Donovan Mitchell）賽後對於溫班亞瑪的表現大為讚賞。「真的是名不虛傳。我知道他還很年輕，但他已經展現出一些令人瞠目結舌的時刻。他已經是一個防守怪獸了。」

對於自己在最後關鍵時刻把球傳給隊友索漢（Jeremy Sochan）處理，溫班亞瑪認為自己仍需要重新看看當時的畫面。「如果我有犯了錯，那麼之後我是不會再犯了。」溫班亞瑪說。

相關新聞

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 洛城內戰力退快艇止4連敗

話題性十足的「洛城內戰」今天激戰到最後1秒，湖人隊靠雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Da...

NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

勇士今天在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。 由於

NBA／生涯前35場累積百次阻攻 溫班亞瑪史上第6人

馬刺今天在客場以2分差飲恨不敵騎士，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場24分鐘就攻下24分10籃板3助攻5阻攻，其正負值達+17是全隊最高。他在這場比賽也達成一項生涯里程碑。 加

NBA／39歲詹皇隔扣喬治震驚全場 哈登表情成網路梗圖

湖人今天以106：103險勝快艇，中止4連敗。39歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）隔扣快艇球星喬治（Paul George）震驚全場，「大鬍子」哈登（James Harden）的表情也成

NBA／「感覺像前幾天的事」 前勇士悍將終於領到冠軍戒

勇士2022年冠軍成員波特（Otto Porter Jr.）轉戰暴龍後，首度重返勇士球場，今天賽前柯瑞（Stephen Curry）代表球隊送上冠軍戒指，波特也接受全場球迷的歡呼。 波特在202

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。