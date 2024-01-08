NBA／生涯前35場累積百次阻攻 溫班亞瑪史上第6人
馬刺今天在客場以2分差飲恨不敵騎士，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場24分鐘就攻下24分10籃板3助攻5阻攻，其正負值達+17是全隊最高。他在這場比賽也達成一項生涯里程碑。
加上今天的5記麻辣鍋，溫班亞瑪生涯阻攻數達累積到101次，成為聯盟史上第6位能在生涯前35場比賽就累積至少100次阻攻的球員，也是近30年來首位達此紀錄的球員。
前5名分別是1992-93年賽季的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、1985-86年賽季寶兒（Manute Bol）、1993-94年賽季的布萊德利（Shawn Bradley）、1992-93年賽季的莫寧（Alonzo Mourning），1978-79年賽季的泰勒（Terry Tyler）。
米契爾（Donovan Mitchell）賽後對於溫班亞瑪的表現大為讚賞。「真的是名不虛傳。我知道他還很年輕，但他已經展現出一些令人瞠目結舌的時刻。他已經是一個防守怪獸了。」
對於自己在最後關鍵時刻把球傳給隊友索漢（Jeremy Sochan）處理，溫班亞瑪認為自己仍需要重新看看當時的畫面。「如果我有犯了錯，那麼之後我是不會再犯了。」溫班亞瑪說。
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