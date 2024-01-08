NBA／生涯前35場累積百次阻攻 溫班亞瑪史上第6人

馬刺今天在客場以2分差飲恨不敵騎士，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場24分鐘就攻下24分10籃板3助攻5阻攻，其正負值達+17是全隊最高。他在這場比賽也達成一項生涯里程碑。

加上今天的5記麻辣鍋，溫班亞瑪生涯阻攻數達累積到101次，成為聯盟史上第6位能在生涯前35場比賽就累積至少100次阻攻的球員，也是近30年來首位達此紀錄的球員。

前5名分別是1992-93年賽季的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、1985-86年賽季寶兒（Manute Bol）、1993-94年賽季的布萊德利（Shawn Bradley）、1992-93年賽季的莫寧（Alonzo Mourning），1978-79年賽季的泰勒（Terry Tyler）。

Wemby's 4th block of the game brought him to 100 total for his career, becoming the 6th player in NBA history to reach that mark in their first 35 games (since blocks were first recorded in 1973-74). pic.twitter.com/20VUc7zowy — NBA (@NBA) 2024年1月7日

米契爾（Donovan Mitchell）賽後對於溫班亞瑪的表現大為讚賞。「真的是名不虛傳。我知道他還很年輕，但他已經展現出一些令人瞠目結舌的時刻。他已經是一個防守怪獸了。」

對於自己在最後關鍵時刻把球傳給隊友索漢（Jeremy Sochan）處理，溫班亞瑪認為自己仍需要重新看看當時的畫面。「如果我有犯了錯，那麼之後我是不會再犯了。」溫班亞瑪說。