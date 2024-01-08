NBA／湖人谷底反彈終結快艇連勝 詹姆斯：踏出好的一步
今天進行的「洛杉磯內戰」，湖人靠詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高25分，戴維斯（Anthony Davis）貢獻22分、10籃板的聯手帶領，106比103擊敗快艇，終止4連敗。
湖人除了詹姆斯轟下全場最高分、戴維斯繳出「雙十」成績單外，替補球員也適時提供支援，其中以拿下13分、送出6次助攻的羅素（D'Angelo Russell）表現最為出色。
湖人在第四節開始後不久，靠羅素飆進的三分彈，在這場比賽首度領先達兩位數。
快艇在比賽剩下2分19秒時，靠鮑威爾（Norman Powell）3罰全進，一度以98比98扳成平手。
湖人的普林斯（Taurean Prince）關鍵時刻砍進一記三分球，讓球隊101比98重回領先。在鮑威爾追平比數的3分球未能投進後，湖人以3分差距收下勝利。
喬治（Paul George）此役攻下快艇最高的22分，祖巴茲（Ivica Zubac） 除同樣拿下22分，還狂抓全場最多的19個籃板。
詹姆斯說：「我們還是有些小地方處理不當，如果我們能持續把細節做好，我們會成為很棒的球隊，今晚就是朝正確方向踏出了好的一步。」
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