快訊

疑勸架公親變事主...南投2男遭割頸亡 1人氣管遭切開慘死派出所前

法官難擋輿論壓力？國三生割頸案少女疑串證 今午裁定收容

NBA／湖人谷底反彈終結快艇連勝 詹姆斯：踏出好的一步

中央社／ 綜合外電報導
贏得同城大戰可說是進一步提升湖人士氣。 法新社
贏得同城大戰可說是進一步提升湖人士氣。 法新社

今天進行的「洛杉磯內戰」，湖人靠詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高25分，戴維斯（Anthony Davis）貢獻22分、10籃板的聯手帶領，106比103擊敗快艇，終止4連敗。

湖人除了詹姆斯轟下全場最高分、戴維斯繳出「雙十」成績單外，替補球員也適時提供支援，其中以拿下13分、送出6次助攻的羅素（D'Angelo Russell）表現最為出色。

湖人在第四節開始後不久，靠羅素飆進的三分彈，在這場比賽首度領先達兩位數。

快艇在比賽剩下2分19秒時，靠鮑威爾（Norman Powell）3罰全進，一度以98比98扳成平手。

湖人的普林斯（Taurean Prince）關鍵時刻砍進一記三分球，讓球隊101比98重回領先。在鮑威爾追平比數的3分球未能投進後，湖人以3分差距收下勝利。

喬治（Paul George）此役攻下快艇最高的22分，祖巴茲（Ivica Zubac） 除同樣拿下22分，還狂抓全場最多的19個籃板。

詹姆斯說：「我們還是有些小地方處理不當，如果我們能持續把細節做好，我們會成為很棒的球隊，今晚就是朝正確方向踏出了好的一步。」

延伸閱讀

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 洛城內戰力退快艇止4連敗

NBA／湖人季中賽奪冠後13戰吞10敗 詹姆斯想叫大兒子來幫忙

NBA／灰熊23顆三分球轟垮湖人 詹姆斯：我們現在很糟糕

NBA／湖人打太爛主場球迷倒戈 詹姆斯罕見未受訪提前離場

相關新聞

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 洛城內戰力退快艇止4連敗

話題性十足的「洛城內戰」今天激戰到最後1秒，湖人隊靠雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Da...

NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

勇士今天在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。 由於

NBA／為何雷納德關鍵時刻坐板凳？快艇教頭：有上場時間限制

雷納德（Kawhi Leonard）個人近12場出賽，快艇都贏下比賽。不過他今天面對湖人狀態不佳，全場17投6中，只得到15分，關鍵時刻坐在板凳席當觀眾，眼睜睜看著快艇輸球。對此，總教練泰隆魯（Tyr

NBA／湖人谷底反彈終結快艇連勝 詹姆斯：踏出好的一步

今天進行的「洛杉磯內戰」，湖人靠詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高25分，戴維斯（Anthony Davis）貢獻22分、10籃板的聯手帶領，106比103擊敗快艇，終止4連敗。

NBA／「格林回歸令人興奮」 湯普森：他是球隊的靈魂

美國職籃（NBA）金州勇士前鋒葛林（Draymond Green）今天參與球隊訓練，為重返賽場做準備。勇士射手湯普森表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。