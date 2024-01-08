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NBA／「感覺像前幾天的事」 前勇士悍將終於領到冠軍戒

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)代表勇士將冠軍戒交給波特(右)。 美聯社
柯瑞(左)代表勇士將冠軍戒交給波特(右)。 美聯社

勇士2022年冠軍成員波特（Otto Porter Jr.）轉戰暴龍後，首度重返勇士球場，今天賽前柯瑞（Stephen Curry）代表球隊送上冠軍戒指，波特也接受全場球迷的歡呼。

波特在2022年總冠軍賽6戰全上，平均上場16.9分鐘，得到5.2分2.0籃板，三分命中率56.3%，是勇士奪冠的重要功臣。他季後轉戰暴龍，卻因傷整季報銷，上季沒有機會回勇士主場，因此拖到今天才領取戒指。他受訪時說，「我感覺奪冠就像前幾天的事。」

本場比賽湯普森（Klay Thompson）火力全開，15投10中，得到25分。反觀柯瑞14投2中（外線9投0中），只進帳9分，成為輸球頭號戰犯。柯瑞賽後表示，「顯然我必須打得更好，當事情發展不順時，要看哪裡能做得更好，我會堅持下去，用我知道的方式做出反彈。」

勇士輸球後再度跌至西區第11，不過湯普森仍對球隊很有信心，「我們有柯瑞和我，格林（Draymond Green）要回來了，保羅（Chris Paul）會回來的。我們擁有冠軍成員，我永遠不會驚慌失措，相信這支球隊。」

波特終於領取冠軍戒指。 路透社
波特終於領取冠軍戒指。 路透社

波特(右)與柯瑞相見歡。 美聯社
波特(右)與柯瑞相見歡。 美聯社

勇士 Stephen Curry Otto Porter Jr.

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