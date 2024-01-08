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NBA／鵜鶘成天敵！國王最慘輸到50分 教頭向球迷道歉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王攻守全面崩盤，本季面對鵜鶘4戰全敗。 路透社
國王攻守全面崩盤，本季面對鵜鶘4戰全敗。 路透社

國王隊今天吞下難堪一戰，面對鵜鶘隊最多落後50分，最終以100：133吞敗，教頭布朗（Mike Brown）直接和購票入場的球迷道歉，抱歉球隊沒有打出競爭力和奮戰精神。

「沒什麼好說，他們狠狠痛擊我們。」布朗簡單總結比賽內容後馬上補了一句，「還有一件事我必須說，我對球迷感到抱歉，他們花了錢來卻看到今天這樣的比賽。」

布朗表示，球隊今天缺少奮戰精神，且當主戰成員穆雷（Keegan Murray）、福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）合計29投只有5中時，肯定是很艱難的一晚。

「所以，給鵜鶘隊很大肯定，他們到這裡，狠狠踢了我們屁股，而且四節都如此。」布朗再度重申，肯定鵜鶘表現，「然後對國王球迷感到抱歉，他們今天花了錢到場。」

國王今天全面潰敗，首節21：33落後，半場差距擴大到47：72，第三節又僅拿14分，差距擴大到42分，第四節差距一度打50分。

國王球星福克斯今天上場26分鐘，10投1中只拿3分，追平個人生涯新低，且是2022年10月31日後首度得分個位數。

值得一提的是，包含季中錦標賽在內，國王本季遇到鵜鶘4戰全敗，且每場平均輸21分之多。兩隊在4月11日還會進行第5次交手，就看國王能否一雪前恥了。

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