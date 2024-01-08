快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 洛城內戰力退快艇止4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯率領近況不佳的湖人斬斷快艇5連勝。 美聯社
詹姆斯率領近況不佳的湖人斬斷快艇5連勝。 美聯社

話題性十足的「洛城內戰」今天激戰到最後1秒，湖人隊靠雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合轟47分，以及普林斯（Taurean Prince）賽末關鍵5分助陣，驚濤駭浪中以106：103擊敗近期拉出5連勝的快艇隊，終於止住4連敗。

吞下連敗的湖人，勝率已掉到5成下，反觀快艇在「大鬍子」哈登（James Harden）加入後勝場持續累加，從去年12月1日起更握有聯盟最佳戰績。

雙方去年11月首度碰頭就激戰到延長賽，湖人辛苦奪勝，終結對戰快艇的11連敗。今天雙方再度陷入拉鋸，首節快艇雖以24：19領先，但湖人半場打完追近到49：53，第三節更在瑞迪許（Cam Reddish）接連外線下超前比數，反帶著81：77領先進入第四節。

湖人第四節在戴維斯進球後將差距擴大到94：84，但接續陷入超過3分鐘的得分荒，讓快艇追回差距，不過普林斯最後1分17秒平手之際為湖人投進超前三分彈，詹姆斯讀秒階段追加進球，快艇雖有哈登回敬外線，但12.3秒普林斯2罰都把握，最後4.2秒里夫斯（Austin Reaves）2罰中1，快艇最後追平一擊鮑威爾（Norman Powell）的出手涮框而出，讓湖人驚險以106：103止住4連敗。

今天有暴扣演出的詹姆斯出賽38分鐘，19投11中攻下25分、8籃板、7助攻，戴維斯上場39分鐘貢獻22分、10籃板，搭配普林斯和羅素（D'Angelo Russell）各13分，止住4連敗。快艇球星喬治（Paul George）和祖巴茲（Ivica Zubac）各拿22分，祖巴茲還有19籃板，不過哈登和雷納德（Kawhi Leonard）雖各有15分但合計30罰僅10中。

延伸閱讀

NBA／灰熊23顆三分球轟垮湖人 詹姆斯：我們現在很糟糕

NBA／不滿「死之踩線」判決 詹姆斯：連史提夫汪達都不會錯看

NBA／詹姆斯生日不快樂 關鍵追平三分踩線湖人不敵灰狼

NBA／跨年前湖人拚連勝 戴維斯：展現強硬防守就沒問題

相關新聞

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 洛城內戰力退快艇止4連敗

話題性十足的「洛城內戰」今天激戰到最後1秒，湖人隊靠雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Da...

NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

勇士今天在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。 由於

NBA／魔獸確定加盟菲律賓球隊 抵達馬尼拉聯手前雷霆大鎖

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）確定與菲律賓球隊「Strong Group」簽約，他遇到班機延誤，昨天晚上才和前菲律賓歸化球員布拉契（Andray Blatche）抵達馬尼拉，並開心大喊，

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／厄文關鍵三分彈 獨行俠一波流輾過龍頭灰狼

達拉斯獨行俠今天主場迎戰灰狼，靠著球星厄文（Kyrie Irving）在關鍵時刻連續飆進兩記三分球幫助下，率隊以115比108擊敗聯盟西區龍頭灰狼。

NBA／約柯奇僅4分傳16助攻 穆雷飆分送活塞客場18連敗

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天面對聯盟「爐主」活塞隊僅拿平本季最低的4分，但傳出16助攻和平生涯最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。