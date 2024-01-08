NBA／厄文關鍵三分彈 獨行俠一波流輾過龍頭灰狼

達拉斯獨行俠今天主場迎戰灰狼，靠著球星厄文（Kyrie Irving）在關鍵時刻連續飆進兩記三分球幫助下，率隊以115比108擊敗聯盟西區龍頭灰狼。

厄文全場27投14中，包括三分球8投6中，他在終場前2分59秒投進三分球，幫助球隊追成106比106平手，接著又從灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）抄球成功後，再度投進底角三分球，幫助獨行俠超前比數。

隨後瓊斯（Derrick Jones Jr.）靠著唐西奇（Luka Doncic）助攻殺入籃下灌籃得手，在終場前25秒幫助獨行俠取得5分領先。獨行俠等於是在最後4分鐘內殺出15比2的攻勢，恐怖一波流直接為比賽劃下句點。

根據ESPN統計，獨行俠本季在「關鍵比賽（clutchgames）」的戰績為12勝5敗，高居全聯盟第3，而今天落敗的灰狼，關鍵比賽的戰績是11勝3敗。所謂「關鍵比賽」，指得是比賽還剩5分鐘或更少的時間內，雙方得分差距在5分之內時發生的。

厄文自從12月9日因為腳跟傷勢休兵將近1個月，1月復出後的4場比賽平均繳出22.3分、9籃板、4.7助攻，更能以50%的命中率每場投進3記三分球。

厄文今天攻下全隊最高的35分，外帶8籃板、5助攻、3抄截、2阻攻，表現相當全面，至於唐西奇則是挹注34分、6籃板、8助攻。

灰狼原本在終場前3分53秒還以106比100領先獨行俠，沒想到接下來被對手打出13比0的攻勢，直到最後11秒雙方勝負已定時，才由愛德華（Anthony Edwards）的灌籃中斷對手連續得分。

愛德華拿到36分10籃板3助攻3抄截，唐斯（Karl-Anthony Towns）24分7籃板，戈貝爾9分17籃板。