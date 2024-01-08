NBA／格林解禁歸隊訓練 勇士主帥：每個人都很興奮

勇士隊今天以118：133不敵暴龍隊，但至少有好消息，遭聯盟禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green）正式歸隊訓練，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，大家都很興奮格林回歸，團隊有很好氛圍。

格林上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第3度被吹出場，隔天就被聯盟追加無限期禁賽。昨天聯盟宣布，格林已和輔導員多次見面，也和聯盟及球團多次開會，讓自己行為可以符合NBA球員的預期標準。

今天格林首度回到球隊訓練場，禁賽後第一次和隊友再合體訓練，不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源表示，格林大約還需一周才會重返賽場。

勇士教頭柯爾今天賽前提到，所有隊員都很興奮看到格林，「他是我們的領導者之一，他很開心回來，這是很好的氛圍。」

33歲的格林連同今天已缺席13場比賽，勇士戰績7勝6敗。柯爾透露，禁賽期間，格林每天都和訓練師一起訓練，進行大量的投籃，但效果如何仍要待上場才會知曉。