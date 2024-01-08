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NBA／漢姆執教危機！傳多位球員經紀人向湖人高層抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
漢姆(左)。 美聯社
漢姆(左)。 美聯社

湖人隊最近13戰輸掉10場，總教練漢姆（Darvin Ham）的調度讓許多球迷相當不滿。今天有消息指出，有許多球員經紀人打電話給湖人高層，抱怨自己的客戶沒得到足夠上場機會。

湖人先前風光拿下季中錦標賽冠軍，沒想到隨後陷入低潮。今天湖人和快艇上演「洛城內戰」，體育媒體人厄文（Anthony Irwin）指出，「這場比賽對漢姆非常重要，如果輸球，很多人都準備好，湖人將發生一些動盪。」

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）也提到，「球隊內部很多聲音，對漢姆缺乏信心。」費雪還爆料，許多湖人球員經紀人打給高層，抱怨沒得到足夠上場機會。

儘管漢姆受輿論指責，但快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽前受訪逆風相挺，「在湖人掙扎時，批評漢姆是不公平的。他上賽季做的事很棒，證明他作為教練能做到的事。當教練要做很多，管理休息室球員的能力很常被忽視。」

湖人

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