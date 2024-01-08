快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

NBA／艾倫大爆發力壓溫班亞瑪 騎士主帥：該入選明星賽

中央社／ 台北8日電
艾倫(中)表現壓過超級新人溫班亞瑪。 法新社
艾倫(中)表現壓過超級新人溫班亞瑪。 法新社

聖安東尼奧馬刺今天作客騎士，雙方上演中鋒對決，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖拿下24分，但仍不敵騎士艾倫（Jarrett Allen）的29分、16籃板，終場馬刺就以115比117苦吞5連敗。

馬刺的溫班亞瑪因為腳踝傷勢受到上場時間的控制，今天登場25分鐘高效拿下24分、10籃板、5阻攻，而他本季在得分、籃板、抄截、阻攻都是新秀排名第1。

馬刺前3節結束僅以84比88落後，第4節全看溫班亞瑪和艾倫兩大長人互轟、互蓋火鍋，騎士在終場前5分08秒取得111比95的領先，但隨後馬刺回敬20比6的攻勢，並在最後的41秒靠的溫班亞瑪上籃得手追到2分差。

只可惜，馬刺的索漢（Jeremy Sochan）接下來先發生失誤，最後一擊叫給他在三分線外出手又落空，只得黯然吞下5連敗。

根據ESPN報導，溫班亞瑪賽後受訪時說道，艾倫在場上總是一個很巨大的威脅，「他是我很尊敬的球員，他已經有很長的職業生涯，而且場上效率很高，總能完成艱困的工作。」

騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也對子弟兵大力稱讚：「我不知道現在聯盟有哪個大個子打球比他（艾倫）好，他的表現根本就該入選明星賽。」艾倫過去7場比賽繳出平均21分、15.7籃板的表現。

騎士打完這場比賽後，將飛到法國巴黎，和布魯克林籃網進行一場NBA的海外賽。

延伸閱讀

NBA／無懼KD缺席！艾倫9顆三分創生涯新高 感謝隊友無私

NBA／71分男對決 公鹿里拉德下半場飆24分逆轉騎士

NBA／獨行俠遭騎士20分大逆轉 唐西奇不滿隊友跑錯位氣炸

NBA／唐西奇耶誕大戰狂轟50分 隻手碾碎太陽雙星

相關新聞

NBA／保羅預計缺席4到6週 維金斯重返勇士先發陣容

勇士老將保羅（Chris Paul）在日前面對活塞的比賽中受傷，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將缺席4到6週。 保羅在先前比賽中左手骨折，已經接

NBA／傳庫明加和勇士老闆關係好 不願用他交易席亞康

庫明加（Jonathan Kuminga）日前發聲表達對上場時間的不滿，同時也成為交易流言主角。據消息指出，勇士不願意拿他換取暴龍球星席亞康（Pascal Siakam）。 據暴龍記者葛蘭吉（M

NBA／魔獸確定加盟菲律賓球隊 抵達馬尼拉聯手前雷霆大鎖

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）確定與菲律賓球隊「Strong Group」簽約，他遇到班機延誤，昨天晚上才和前菲律賓歸化球員布拉契（Andray Blatche）抵達馬尼拉，並開心大喊，

NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

勇士今天在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。 由於

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／格林歸隊 勇士教頭：大家都很興奮

勇士隊今天以118：133不敵暴龍隊，但至少有好消息，遭聯盟禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green）正式歸隊訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。