NBA／傳庫明加和勇士老闆關係好 不願用他交易席亞康
庫明加（Jonathan Kuminga）日前發聲表達對上場時間的不滿，同時也成為交易流言主角。據消息指出，勇士不願意拿他換取暴龍球星席亞康（Pascal Siakam）。
據暴龍記者葛蘭吉（Michael Grange）報導，國王確定退出席亞康爭奪戰，因為不願送走年輕前鋒穆雷（Keegun Murray），而且不想給席亞康頂薪合約。
葛蘭吉指出，勇士成為最有希望得到席亞康的球隊，但勇士不願送走庫明加，因為他被視為能幫助球隊贏在當下，兼具未來的潛在球星。
葛蘭吉還提到，庫明加與勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）有緊密的關係，這也是勇士不想交易他的原因之一。勇士也許能以穆迪（Moses Moody）當交易主菜，配上另一位年輕球員和選秀權。
2023-24 NBA即時比分
▪ 灰熊三分雨送湖人4連敗 漢姆烏紗帽恐不保！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言