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NBA／傳庫明加和勇士老闆關係好 不願用他交易席亞康

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 美聯社
庫明加。 美聯社

庫明加（Jonathan Kuminga）日前發聲表達對上場時間的不滿，同時也成為交易流言主角。據消息指出，勇士不願意拿他換取暴龍球星席亞康（Pascal Siakam）。

據暴龍記者葛蘭吉（Michael Grange）報導，國王確定退出席亞康爭奪戰，因為不願送走年輕前鋒穆雷（Keegun Murray），而且不想給席亞康頂薪合約。

葛蘭吉指出，勇士成為最有希望得到席亞康的球隊，但勇士不願送走庫明加，因為他被視為能幫助球隊贏在當下，兼具未來的潛在球星。

葛蘭吉還提到，庫明加與勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）有緊密的關係，這也是勇士不想交易他的原因之一。勇士也許能以穆迪（Moses Moody）當交易主菜，配上另一位年輕球員和選秀權。

勇士 暴龍 庫明加 席亞康

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