NBA／助攻數遭綠衫軍壓制 哈利伯頓仍創媲美魔術強森紀錄
在塞爾蒂克的嚴防之下，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天只得到17分7助攻6籃板的表現，另外還有5次抄截，這是他自12月中以來首度單場助攻低於兩位數。
即便如此，哈利伯頓仍在開季前32場比賽中累積得到773分、405次助攻，成為1988-89年的魔術強森（Magic Johnson）之後首位有如此表現的球員。
這場比賽溜馬只攻下101分，創下本季單場得分新低，哈利伯頓賽後表示：「我們今天就是投不進。」
在哈利伯頓的穿針引線之下，溜馬成了全聯盟火力最旺盛的球隊，但相對地球隊在防守端的表現就有所落差了。包括場均失分、對手投籃命中率與防守效率等，都排在聯盟倒數。
對此，哈利伯頓認為還是要加強防守端才行，藉此打出更具競爭力的水準。
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