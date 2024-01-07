快訊

藍營造勢神秘嘉賓登場！他第1次選舉站台獻給高雄 批綠吃銅吃鐵、胡作非為

最美國中生學霸是她 出道力拚北一女「沒男生OK」

超級星期天！國民黨南台灣怒吼大造勢 主持人宣布時代大道超過3萬人

NBA／助攻數遭綠衫軍壓制 哈利伯頓仍創媲美魔術強森紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈利伯頓今年開季以來表現出色，頻頻寫下不可思議的紀錄。 路透社
哈利伯頓今年開季以來表現出色，頻頻寫下不可思議的紀錄。 路透社

在塞爾蒂克的嚴防之下，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天只得到17分7助攻6籃板的表現，另外還有5次抄截，這是他自12月中以來首度單場助攻低於兩位數。

即便如此，哈利伯頓仍在開季前32場比賽中累積得到773分、405次助攻，成為1988-89年的魔術強森（Magic Johnson）之後首位有如此表現的球員。

這場比賽溜馬只攻下101分，創下本季單場得分新低，哈利伯頓賽後表示：「我們今天就是投不進。」

在哈利伯頓的穿針引線之下，溜馬成了全聯盟火力最旺盛的球隊，但相對地球隊在防守端的表現就有所落差了。包括場均失分、對手投籃命中率與防守效率等，都排在聯盟倒數。

對此，哈利伯頓認為還是要加強防守端才行，藉此打出更具競爭力的水準。

相關新聞

NBA／揮擊諾基奇已禁賽12場 勇士格林解禁回歸倒數

勇士隊格林（Draymond Green）上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第...

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／遺憾保羅因傷無限期缺陣 柯瑞：他很努力照顧身體

賽季走來始終面臨諸多考驗的勇士，好不容易等到格林（Draymond Green）解禁，卻又發生庫明加（Jonathan Kuminga）放話不滿的內部風暴，更雪上加霜的是，38歲老牌指揮官保羅（Chr

NBA／交易成效立竿見影 雙星飆72分助尼克奪4連勝

藍道（Julius Randle）飆出平個人賽季次高的39分，外加7籃板5助攻，布朗森（Jalen Brunson）則是貢獻33分8助攻3籃板，本季第11次破30分，兩人聯手帶領近況火熱的尼克在客場以

NBA／溜馬得分本季新低斷6連勝 主帥讚綠衫軍先發太強大

前次作客溜馬主場以10分之差落敗的塞爾蒂克，今天再次造訪可說是連本帶利討回面子。 在雙槍泰托姆（Jayson Tatum）38分和布朗（Jaylen Brown）31分的帶動之下，一路取得領先優

NBA／安戴托昆波48分孤掌難鳴 里拉德低迷公鹿慘澹

繼前一場對馬刺拿下44分14籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天作客休士頓又狂轟48分17籃板，寫下本季第3高得分表現，也是連續7場送出雙十。 但即便安戴托昆波在第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。