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NBA／曝父親喜歡主帥尤多卡 森根：因為他幫助我變得更好

中央社／ 休士頓6日綜合外電報導
火箭長人森根(前)力抗安戴托昆波。 美聯社
火箭長人森根(前)力抗安戴托昆波。 美聯社

休士頓火箭今天在主場以112比108擊敗密爾瓦基公鹿。火箭中鋒森根（Alperen Sengun）和史密斯（Jabari Smith Jr.）分別繳出「雙十」成績，並聯手命中關鍵三分球。

森根拿下21分11籃板，史密斯則貢獻14分12籃板。

公鹿一度落後21分之多，並在終場前1分50秒憑藉安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）兩記罰球將差距縮小至99比102，但18秒後，森根妙傳底線的史密斯投進三分球，確保火箭的勝利。

安戴托昆波表現出色，全場攻下48分和17籃板。但繳出18分8助攻的里拉德（ Damian Lillard）和挹注10分5助攻的米道頓（Khris Middleton）加起來25投僅8中，公鹿吞下4場比賽以來的第3敗。

「我們盡了最大的努力，公鹿是一支真的很優秀的球隊。我們竭盡全力去阻止他們，除了安戴托昆波。防守安戴托昆波是非常艱鉅的任務，他打出了一場精彩的比賽，但我們箝制住公鹿其他球員的發揮，因此我們贏了這場比賽。」森根說。

過去10場比賽，森根場均可以得到25.1分9.1籃板4.6助攻，投籃命中率高達55.7%。歷史上能夠繳出類似數據的球員，基本上都能保底進入明星賽，由此可見森根的優異演出。

本季表現大幅躍進的森根，賽後談到自己的父親首度與主帥尤多卡（Ime Udoka）見面，森根表示：「我的父親很喜歡尤多卡，因為尤多卡這個賽季給了我很多幫助，讓我變得更好了。」森根笑著說，如果自己表現不好的時候，父親也會非常不爽。

火箭全場共有7人得分上雙，格林（Jalen Green）拿下16分，范弗利特（Fred VanVleet）繳出14分、7助攻，老將格林（Jeff Green）也貢獻16分。

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