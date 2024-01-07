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NBA／為何沒能在勇士取得成功？昔日榜眼：我不知道

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威斯曼交易後首度回到灣區比賽。 美聯社
威斯曼交易後首度回到灣區比賽。 美聯社

就在勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）出聲表達對於球隊定位和上場時間不滿之際，先前被放棄的榜眼新秀威斯曼（James Wiseman）正好是交易後首度回到大通中心。

當被問到為何沒能在勇士期間取得成功？威斯曼坦言：「我不知道，我不知道為什麼。」

這場比賽在庫明加引發的內部風暴、保羅（Chris Paul）手傷提前退場和柯瑞（Stephen Curry）最後關鍵神射拯救球隊的多重背景下落幕。勇士艱辛地以4分之差擊敗活塞。威斯曼此戰上場15分鐘，5投1中拿到4分、3籃板、2阻攻。

威斯曼是在2020年選秀會上以榜眼姿態加入勇士，從一個原本被寄予厚望的菜鳥，最後因表現不如預期，2023年2月就被送到活塞；即將走完新秀合約的他，並沒有得到提前續約的機會，將在今年夏天成為自由球員。

威斯曼透露自己仍和很多勇士隊友保持聯繫。「我迫不及待想要見到他們。」對於自己被交易一事，威斯曼則說：「那是生意的一部分，穿哪一件球衣不是重點，歸根究柢都是打籃球。所以我努力讓自己變得更好，我不關心其他的事情。」

威斯曼本季都是以替補身份出賽，顯然在年輕班底的活塞陣中，他還是很難有立足之地，不過撇開自由市場的沉重未來不提，威斯曼還是期盼做好自己現在的工作。

「同樣的心態，我想要贏，所以我努力在幫這支球隊贏球。在這段期間，我們經歷很多困難，但我們只是想努力去贏球，這是我所關心的。」威斯曼說。

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