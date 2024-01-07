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NBA／安比德拚MVP連霸重大阻礙 「魔術數字」僅剩9

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德要爭取獎項榮譽仍得避免受傷情況導致缺席場次增加。 法新社
安比德要爭取獎項榮譽仍得避免受傷情況導致缺席場次增加。 法新社

目前以場均34.6分暫居聯盟得分王的安比德（Joel Embiid），持續3連霸之路邁進，同時也被看好能夠達成年度MVP連莊。不過擺在他面前卻是有一個巨大的得獎阻礙需要特別留意，那就是缺賽場次。

加上今天缺席了對爵士的比賽，安比德本季已經有8場比賽休兵，距離聯盟針對個人獎項所制定的「65場門檻」，僅差9場比賽而已。

事實上，打從加入NBA以來，安比德的出勤狀況一直都是他最大罩門之一，生涯沒有一季出賽超過70場，即使上季他風光終結約柯奇（Nikola Jokic）的年度MVP三連霸，也不過出賽66場，恰恰越過勞資協議所規定的最低出賽場次要求。

由於人手不足，76人最終在主場以109比120敗給不擅於客場作戰的爵士，其中馬卡南（Lauri Markkanen）獲得33分13籃板。本季在安比德缺賽期間，76人戰績只有2勝6敗，足見其攻守重要性。

馬克西（Tyrese Maxey）表示：「我們都知道安比德可以為球隊帶來什麼。但沒有他，我們必須找到不同的方法去贏得比賽，其他人都必須站出來，包括我自己在內，全力去幫助球隊贏球。」馬克西這場比賽24投9中拿到25分9助攻。

「不管球隊缺少5名還是多名球員，我們都應該打得更加團結。我們應該在執行比賽計劃方面做得更好，防守端也是如此，命中那些空檔的投籃機會。當球隊人手不足時，我們必須比今天這場比賽打得更好才行。」總教練諾斯（Nick Nurse）說。

另一方面，爵士挺過先前7勝16敗的低迷表現，從12月中至今打出10勝4敗的成績，這讓他們快速逼近西區附加賽爭奪戰，目前僅落後第11名的湖人0.5場勝差，落後勇士也不過1場勝差。

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