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NBA／決戰溜馬開啟季後賽模式 泰托姆：看影片研究進攻方法

中央社／ 台北7日電
泰托姆對溜馬一戰狂砍38分。 法新社
泰托姆對溜馬一戰狂砍38分。 法新社

背靠背出賽的波士頓塞爾蒂克，今天作客溜馬主場絲毫沒受到影響，靠著泰托姆（Jayson Tatum）攻下38分包括本季新高的8記三分彈，終場以118比101終止溜馬6連勝。

在今天這場比賽之前，溜馬平均每場比賽可以攻下全聯盟最高的127.6分以及51.2%的命中率，是進攻火力最旺盛的球隊，不過今天首節被壓制到只拿了17分，全場101分，都寫下本季新低。

反觀綠衫軍本季平均每場比賽只讓對手攻下110.4分、團隊投籃命中率僅44.9%，這兩項數字都排在聯盟第3，是防守功效相當出色的球隊。

儘管溜馬在前三節結束追到僅3分落後，但第四節塞爾蒂克再度防守加壓，讓溜馬單節僅投進7球，綠衫軍在終場前4分半鐘又取得16分的領先差距，也為比賽提前劃下句點。

全場攻下38分、13籃板、6助攻的泰托姆賽後接受ESPN訪問時說：「這場比賽前我跟教練一起看了很多影片，找到了一些積極進攻和拉開空間的方法，很像季後賽模式。」

塞爾蒂克雙星之一的布朗（Jaylen Brown），也以20投13中的高效命中率拿下31分，本季只要他得分超過30分的比賽，塞爾蒂克戰績5勝1敗。

溜馬明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示：「全隊確實錯失了很多投籃，對方真的是一支很棒的球隊，但我必須說，那些投籃都是我們喜歡的，只是今晚沒能投進而已。」

塞爾蒂克先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）只打了6分鐘就因為眼睛不適提前退場。續坐聯盟龍頭的塞爾蒂克，在過去15場比賽拿了13勝。

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