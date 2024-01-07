NBA／安戴托昆波48分孤掌難鳴 里拉德低迷公鹿慘澹

繼前一場對馬刺拿下44分14籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天作客休士頓又狂轟48分17籃板，寫下本季第3高得分表現，也是連續7場送出雙十。

但即便安戴托昆波在第四節落後16分情況下率隊試圖逆轉，最終公鹿仍是以108比112不敵火箭。先前公鹿在12月份取得12勝2敗佳績，但跨年之後球隊陷入亂流，4場比賽苦吞3敗，與龍頭綠衫軍的差距進一步擴大。

根據統計，安戴托昆波成為史上第8位連續兩場比賽至少拿到44分14籃板的球員，前面7人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝勒（Elgin Baylor）、貝拉米（Walt Bellamy）、摩西馬龍（Moses Malone）、麥卡杜（Bob McAdoo）、巴克利（Charles Barkley）、戴維斯（Anthony Davis）。

此外，安戴托昆波生涯已經累積18次單場至少45分，追平賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的公鹿隊史紀錄，之後有望突破。

對比火箭陣中多點開花的攻勢，公鹿僅能靠安戴托昆波苦撐，上半場打完落後20分之多。眼看球隊狀態低迷，安戴托昆波之後火力全開，下半場獨拿32分，一度在第四節拚到個位數分差，仍是無力回天。

「我[們在每一個面向都必須要變得更好。」安戴托昆波賽後說道。

里拉德（Damian Lillard）持續低迷，16投5中包括三分球8投1中，只得到18分，難以帶給安戴托昆波更多幫助；事實上，里拉德在最近4場比賽的三分球一共31投5中，投籃命中率34%，三分命中率16%，直接反映了公鹿近期的慘澹表現。