快訊

馬文君曝外國友人挺台都政治公關 對方1舉動露餡

幾歲能買房？全台一半新房貸族逾40歲 想到這點更恐怖

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

NBA／安戴托昆波48分孤掌難鳴 里拉德低迷公鹿慘澹

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波連兩場大爆發，寫下罕見紀錄。 路透社
安戴托昆波連兩場大爆發，寫下罕見紀錄。 路透社

繼前一場對馬刺拿下44分14籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天作客休士頓又狂轟48分17籃板，寫下本季第3高得分表現，也是連續7場送出雙十。

但即便安戴托昆波在第四節落後16分情況下率隊試圖逆轉，最終公鹿仍是以108比112不敵火箭。先前公鹿在12月份取得12勝2敗佳績，但跨年之後球隊陷入亂流，4場比賽苦吞3敗，與龍頭綠衫軍的差距進一步擴大。

根據統計，安戴托昆波成為史上第8位連續兩場比賽至少拿到44分14籃板的球員，前面7人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝勒（Elgin Baylor）、貝拉米（Walt Bellamy）、摩西馬龍（Moses Malone）、麥卡杜（Bob McAdoo）、巴克利（Charles Barkley）、戴維斯（Anthony Davis）。

此外，安戴托昆波生涯已經累積18次單場至少45分，追平賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的公鹿隊史紀錄，之後有望突破。

對比火箭陣中多點開花的攻勢，公鹿僅能靠安戴托昆波苦撐，上半場打完落後20分之多。眼看球隊狀態低迷，安戴托昆波之後火力全開，下半場獨拿32分，一度在第四節拚到個位數分差，仍是無力回天。

「我[們在每一個面向都必須要變得更好。」安戴托昆波賽後說道。

里拉德（Damian Lillard）持續低迷，16投5中包括三分球8投1中，只得到18分，難以帶給安戴托昆波更多幫助；事實上，里拉德在最近4場比賽的三分球一共31投5中，投籃命中率34%，三分命中率16%，直接反映了公鹿近期的慘澹表現。

相關新聞

NBA／揮擊諾基奇已禁賽12場 勇士格林解禁回歸倒數

勇士隊格林（Draymond Green）上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第...

NBA／遺憾保羅因傷無限期缺陣 柯瑞：他很努力照顧身體

賽季走來始終面臨諸多考驗的勇士，好不容易等到格林（Draymond Green）解禁，卻又發生庫明加（Jonathan Kuminga）放話不滿的內部風暴，更雪上加霜的是，38歲老牌指揮官保羅（Chr

NBA／交易成效立竿見影 雙星飆72分助尼克奪4連勝

藍道（Julius Randle）飆出平個人賽季次高的39分，外加7籃板5助攻，布朗森（Jalen Brunson）則是貢獻33分8助攻3籃板，本季第11次破30分，兩人聯手帶領近況火熱的尼克在客場以

NBA／溜馬得分本季新低斷6連勝 主帥讚綠衫軍先發太強大

前次作客溜馬主場以10分之差落敗的塞爾蒂克，今天再次造訪可說是連本帶利討回面子。 在雙槍泰托姆（Jayson Tatum）38分和布朗（Jaylen Brown）31分的帶動之下，一路取得領先優

NBA／安戴托昆波48分孤掌難鳴 里拉德低迷公鹿慘澹

繼前一場對馬刺拿下44分14籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天作客休士頓又狂轟48分17籃板，寫下本季第3高得分表現，也是連續7場送出雙十。 但即便安戴托昆波在第

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。