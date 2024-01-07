快訊

國民黨選前黃金周衝刺 嘉義百輛車遊行高呼支持侯友宜

日自民黨收回扣風暴延燒 安倍派首位議員遭逮 涉嫌收4800萬日圓

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

NBA／格林停賽12場損失近185萬美元 勇士省了豪華稅

中央社／ 台北7日電
格林解除禁令即將回歸賽場。 美聯社
格林解除禁令即將回歸賽場。 美聯社

根據ESPN報導，NBA已經恢復金州勇士前鋒格林（Draymond Green）的出賽資格，也意味著他接近1個月的禁賽令已經解除，預計最快1週後就可復出參賽。

格林先是在去年11月14日對明尼蘇達灰狼的比賽中勒住戈貝爾（Rudy Gobert）脖子，結果被驅逐出場、禁賽5場；接著去年12月12日對鳳凰城太陽的比賽中，對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳打中脖子，這次直接被聯盟處以無限期禁賽。

ESPN報導，這段禁賽期間內，各方都對格林的進展感到滿意，即使在格林回歸賽場後，各方之間的定期檢查也預計將繼續。

在格林缺席的12場比賽中，勇士取得7勝5敗的戰績，而當格林無法上場（由於受傷或停賽）時，本季金州勇士隊的戰績為10勝10敗，在他參加的15場比賽中，金州勇士隊的戰績為7勝8敗。

根據ESPN的NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，格林在禁賽期間總共損失了近185萬美元（約新台幣5700萬元），為金州勇士隊節省了約880萬美元的豪華稅。

從金州勇士未來10天的賽程來看，將依序對上多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛、密爾瓦基公鹿、曼菲斯灰熊、猶他爵士。

延伸閱讀

NBA／揮擊諾基奇已禁賽12場 勇士格林解禁回歸倒數

NBA／比爾歸隊僅拿6分 太陽仍輕取黃蜂奪三巨頭合體首勝

NBA／痛批格林欺善怕惡 海斯倫：他只針對不會反擊的球員

NBA／杜蘭特「死之暴扣」逆轉巫師 波爾意外跌倒無大礙

相關新聞

NBA／揮擊諾基奇已禁賽12場 勇士格林解禁回歸倒數

勇士隊格林（Draymond Green）上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第...

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／遺憾保羅因傷無限期缺陣 柯瑞：他很努力照顧身體

賽季走來始終面臨諸多考驗的勇士，好不容易等到格林（Draymond Green）解禁，卻又發生庫明加（Jonathan Kuminga）放話不滿的內部風暴，更雪上加霜的是，38歲老牌指揮官保羅（Chr

NBA／交易成效立竿見影 雙星飆72分助尼克奪4連勝

藍道（Julius Randle）飆出平個人賽季次高的39分，外加7籃板5助攻，布朗森（Jalen Brunson）則是貢獻33分8助攻3籃板，本季第11次破30分，兩人聯手帶領近況火熱的尼克在客場以

NBA／溜馬得分本季新低斷6連勝 主帥讚綠衫軍先發太強大

前次作客溜馬主場以10分之差落敗的塞爾蒂克，今天再次造訪可說是連本帶利討回面子。 在雙槍泰托姆（Jayson Tatum）38分和布朗（Jaylen Brown）31分的帶動之下，一路取得領先優

NBA／安戴托昆波48分孤掌難鳴 里拉德低迷公鹿慘澹

繼前一場對馬刺拿下44分14籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天作客休士頓又狂轟48分17籃板，寫下本季第3高得分表現，也是連續7場送出雙十。 但即便安戴托昆波在第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。