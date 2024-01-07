NBA／格林停賽12場損失近185萬美元 勇士省了豪華稅
根據ESPN報導，NBA已經恢復金州勇士前鋒格林（Draymond Green）的出賽資格，也意味著他接近1個月的禁賽令已經解除，預計最快1週後就可復出參賽。
格林先是在去年11月14日對明尼蘇達灰狼的比賽中勒住戈貝爾（Rudy Gobert）脖子，結果被驅逐出場、禁賽5場；接著去年12月12日對鳳凰城太陽的比賽中，對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳打中脖子，這次直接被聯盟處以無限期禁賽。
ESPN報導，這段禁賽期間內，各方都對格林的進展感到滿意，即使在格林回歸賽場後，各方之間的定期檢查也預計將繼續。
在格林缺席的12場比賽中，勇士取得7勝5敗的戰績，而當格林無法上場（由於受傷或停賽）時，本季金州勇士隊的戰績為10勝10敗，在他參加的15場比賽中，金州勇士隊的戰績為7勝8敗。
根據ESPN的NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，格林在禁賽期間總共損失了近185萬美元（約新台幣5700萬元），為金州勇士隊節省了約880萬美元的豪華稅。
從金州勇士未來10天的賽程來看，將依序對上多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛、密爾瓦基公鹿、曼菲斯灰熊、猶他爵士。
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