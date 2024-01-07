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NBA／溜馬得分本季新低斷6連勝 主帥讚綠衫軍先發太強大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆幫助塞爾蒂克過關斬將。 路透社
泰托姆幫助塞爾蒂克過關斬將。 路透社

前次作客溜馬主場以10分之差落敗的塞爾蒂克，今天再次造訪可說是連本帶利討回面子。

在雙槍泰托姆（Jayson Tatum）38分和布朗（Jaylen Brown）31分的帶動之下，一路取得領先優勢的綠衫軍靠著第四節轟出16比4的猛烈攻勢，直接把溜馬打進深淵。最終以118比101強壓地頭蛇，終結對方6連勝。

根據統計，這是泰托姆和布朗第17次同場各拿下至少30分且命中率超過5成的比賽，排名史上第4多。前3名分別是英格利許（Alex English）和范德維奇（Kiki Vandeweghe）的30次、貝勒（Elgin Baylor）和衛斯特（Jerry West）的23次、丹特利（Adrian Dantley）和葛里菲斯（Darrell Griffith）的19次。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「我們必須在爭搶籃板方面做得更好，投籃也是如此。他們在三分外線的表現就是一支非常獨特的球隊。他們擁有強大的先發五虎陣容，從一號位到五號位都無所不能。要去限制這樣的組合是非常艱鉅的挑戰。」

在塞爾蒂克的防守壓制下，得分火力無限飆高的溜馬被壓制到僅拿101分，創下球隊本季得分新低。「我們今天就是投不進球。」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）無奈地說。

哈利伯頓全場只有17分7助攻6籃板5抄截的表現，17投僅5中，還發生4次失誤，全隊以馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的20分為最高。

從去年12月至今，塞爾蒂克在17場比賽中贏得14勝，戰績來到28勝7敗，勝率突破8成，領先全聯盟；此外，他們在主場更是開季17連勝，表現優異。

塞爾蒂克雖然贏球，不過主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因為右眼傷勢只打了6分鐘就迫提前退場。

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