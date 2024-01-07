NBA／交易成效立竿見影 雙星飆72分助尼克奪4連勝
藍道（Julius Randle）飆出平個人賽季次高的39分，外加7籃板5助攻，布朗森（Jalen Brunson）則是貢獻33分8助攻3籃板，本季第11次破30分，兩人聯手帶領近況火熱的尼克在客場以121比105輕取巫師。
在交易來攻守兼備的側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）之後，尼克可說是士氣大振，近期殺出一波4連勝，排名穩居東區第4，不過離前三強仍有一段差距。
尼克一開賽就在藍道獨拿13分的帶動下，首節取得大幅領先，光是上半場藍道和布朗森就聯手得到35分，幾乎接近巫師全隊總得分，球隊因此取得20分領先優勢，幾乎提前確定勝利到手。在一路領先碾壓之下，尼克全場最多贏到26分。
先發中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）持續優異演出，此戰又拿下8分19籃板4抄截2阻攻；阿努諾比9分5籃板，迪文森佐（Donte DiVincenzo）10分5籃板3助攻。
在尼克的防守壓迫下，騎士出現多達20次失誤，難以避免地吞下4連敗。庫茲瑪（Kyle Kuzma）獲得27分，阿夫迪賈（Deni Avdija）23分10籃板6助攻，波爾（Jordan Poole）僅10分4助攻3籃板。
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