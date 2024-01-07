NBA／揮擊諾基奇已禁賽12場 勇士格林解禁回歸倒數

勇士隊格林（Draymond Green）上月出戰太陽隊時一掌揮到對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，本季第3度被吹出場，之後被聯盟追加無限期禁賽；今天終於有新進度，聯盟今天宣布，格林已和輔導員多次見面，也和聯盟及球團多次開會，回歸已倒數。

格林已經遭禁賽12場比賽，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源表示，格林大約還需一周才會重返賽場，不過明天就會回歸球隊訓練。

格林是美國時間上月13日遭聯盟禁賽，原因是前一天碰太陽對諾基奇的攻擊動作。聯盟今天發表聲明指出，格林已經完成多項步驟，讓自己行為可以符合NBA球員的預期標準。

所謂的步驟包括和輔導員多次見面，並和NBA 、勇士隊及美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association，NBPA）進行多次會晤，聯盟聲明中也指出，這些溝通本季都會繼續進行。

勇士球團也同意聯盟對格林的禁賽處理歷程，教頭柯爾（Steve Kerr）本周也提到，儘管格林不在場，仍有持續和隊友聯繫，「空間對他、對我們都很重要，我們試著贏下比賽，他試著讓自己可以回歸。」