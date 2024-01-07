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NBA／遺憾保羅因傷無限期缺陣 柯瑞：他很努力照顧身體

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在保羅(右)可能長時間缺席的情況下，柯瑞勢必承擔更重責任了。 美聯社
在保羅(右)可能長時間缺席的情況下，柯瑞勢必承擔更重責任了。 美聯社

賽季走來始終面臨諸多考驗的勇士，好不容易等到格林（Draymond Green）解禁，卻又發生庫明加（Jonathan Kuminga）放話不滿的內部風暴，更雪上加霜的是，38歲老牌指揮官保羅（Chris Paul）還在對活塞的比賽中不慎出現左手骨折的情況，被迫要動手術治療，勢必得缺席很長一段時間，勇士戰力可說是持續拉警報。

「我為保羅感到難過，我知道他之前在手方面已經做過好幾次手術。當我看到他扶著手的時候，我立刻就擔心了。之後得知了消息，我真的為他感到很難過。我想我們會挺過來，顯然隊友們也會挺身而出，為比賽做好準備，我們必須要在沒有他的情況下堅守堡壘。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說。

根據媒體透露，保羅將在下週接受手術，何時可以回歸還沒有一個確切的時間表，但預估還是能夠在這個賽季回歸。保羅本季平均可以拿到8.9分7.2助攻3.8籃板1.1抄截。

談到保羅的傷勢，柯瑞（Stephen Curry）也表達難過之意，並期盼好搭檔可以保持樂觀態度，去撐過這個難關

「對他來說這是很沉重的消息。我清楚他在職業生涯中所遇到的挫折，在團隊試圖尋找狀態默契、解決輪替問題並建立化學效應的過程中，他一直扮演很重要的角色。我不清楚他需要休息多久時間，我為他感到難過，他很努力在照顧自己的身體，很少有人看到他為此在背後所付出的時間，特別是在生涯這個階段。我希望他能保持樂觀積極的精神，盡快恢復，度過這段時間。」柯瑞說。

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