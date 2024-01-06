NBA／庫明加放話釀內部風暴 柯瑞：表達想法有很多種方式

就在庫明加（Jonathan Kuminga）發聲表達不滿之後，勇士新秀難出頭的質疑聲浪持續延燒，甚至在NBC轉播時，還有球迷舉起標語力挺庫明加和穆迪（Moses Moody），認為球團應該釋放他們，給予更多表現空間。

針對球團內部風暴，柯瑞（Stephen Curry）認為：「庫明加的沮喪沒有錯，他想上場打球，也確實應該要上去打。但對一個職業球員的終極挑戰就是，你不能讓外界的報導來為你發聲。有很多種方式可以表達你的想法，在闡述的同時又能保護球隊。」

庫明加在今天擊敗活塞的比賽中，上場時間來到全隊最高的35分38秒，得到11分6籃板，但正負值+16，是勇士全隊最高。

賽後接受採訪時，庫明加透露自己很感激能和總教練柯爾（Steve Kerr）進行談話，他表示雙方沒有討論太多有關上場時間的問題，而是著重在溝通的重要性；藉此能夠更好去理解兩者的期望，獲得更多的信任。

庫明加說，他從來沒有抱怨上場時間，他只是想知道自己該怎麼做才能做到更好，需要怎麼做才能爭取到信任。